Из-за непогоды в Одессе и области погибли люди

Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко.

В сообщении говорится, что подразделения ГСЧС привлекались к помощи 254 раза. за время борьбы со стихией было отбуксировано 849 транспортных средств, из них 24 автобуса и 17 карет скорых.

Спасатели, полицейские, нацгвардейцы и пограничники оказали помощь 2498 людям, в том числе 162 детям.

Но сильный ветер, снегопад и небольшой мороз стали причиной смерти пятерых жителей Одесской области. Еще 15 человек пострадали от непогоды.

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Но одесские телеграм-каналы пишут о большем количестве погибших в непогоду, пока речь идет о семи.

По информации местных изданий первыми жертвами непогоды стали трое бездомных. Тела двоих мужчин с признаками переохлаждения нашли в Щипном переулке и на Привокзальной площади. А на автобусной остановке Академика Лазарева обнаружили тело женщины. В полиции сообщили, что признаки насильственной смерти не выявлены, но окончательную причину смерти установит экспертиза. Также в полиции добавили, что у погибших не было обнаружено при себе документов.

Еще тело мужчины обнаружили в Раздельнянском районе. Его тело рядом с велосипедом, на котором он, вероятно, передвигался, обнаружили случайные проезжие.

Также сегодня стало известно еще о трех погибших. Один из них – 42-летний военный. Его тело обнаружили в автомобиле ВАЗ на трассе Одесса-Кучурган.

Еще тело погибшего мужчины нашли на Алексеевской площади и тело женщины на ул. Героев Крут. Как сообщают местные паблики, женщину в снегопад выгнали из общежития, возле которого она умерла от переохлаждения.

Фото иллюстративное