Новости Одессы и Одесской области

Из-за непогоды в Одессе и области погибли люди

Из-за непогоды в Одессе и области погибли люди

Из-за непогоды, которая почти сутки свирепствовала в Одессе на области, от переохлаждения погибли люди. По официальным данным в Одесской области погибли пять человек.

Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко.

В сообщении говорится, что подразделения ГСЧС привлекались к помощи 254 раза. за время борьбы со стихией было отбуксировано 849 транспортных средств, из них 24 автобуса и 17 карет скорых.

Спасатели, полицейские, нацгвардейцы и пограничники оказали помощь 2498 людям, в том числе 162 детям.

Но сильный ветер, снегопад и небольшой мороз стали причиной смерти пятерых жителей Одесской области. Еще 15 человек пострадали от непогоды.

Читайте также: По каким дорогам Одесской области можно проехать (список)

Но одесские телеграм-каналы пишут о большем количестве погибших в непогоду, пока речь идет о семи.

По информации местных изданий первыми жертвами непогоды стали трое бездомных. Тела двоих мужчин с признаками переохлаждения нашли в Щипном переулке и на Привокзальной площади. А на автобусной остановке Академика Лазарева обнаружили тело женщины. В полиции сообщили, что признаки насильственной смерти не выявлены, но окончательную причину смерти установит экспертиза. Также в полиции добавили, что у погибших не было обнаружено при себе документов.

Еще тело мужчины обнаружили в Раздельнянском районе. Его тело рядом с велосипедом, на котором он, вероятно, передвигался, обнаружили случайные проезжие.

Также сегодня стало известно еще о трех погибших. Один из них – 42-летний военный. Его тело обнаружили в автомобиле ВАЗ на трассе Одесса-Кучурган.

Еще тело погибшего мужчины нашли на Алексеевской площади и тело женщины на ул. Героев Крут. Как сообщают местные паблики, женщину в снегопад выгнали из общежития, возле которого она умерла от переохлаждения.

Фото иллюстративное

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2023, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить