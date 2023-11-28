Якими дорогами Одеської області можна проїхати (список)

Про це повідомляє Служба відновлення та розвитку інфраструктури в Одеській області.

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Для проїзду відкрили такі дороги:

для ЛЕГКОВИХ транспортних засобів на автодорозі М-15 Одеса – Рені (на Бухаресті), км 11+920 – км 307+379;

для ЛЕГКОВИХ транспортних засобів на автодорозі М-05 Київ – Одеса, км 274+435 – км 466+700;

для ЛЕГКОВИХ транспортних засобів на автошлях М-16 Одеса – Кучурган (на м. Кишинів), км 0+000 – км 59+175;

для ВСІХ транспортних засобів на автодорозі М-28 Одеса – Південне – /М-14/ (Об’їзд м. Одеси), км 3+450 – км 28+315;

Однак залишається обмеження руху для вантажного транспорту на автодорогах:

М-15 Одеса – Рені (на Бухаресті), км 11+920 – км 307+379;

М-05 Київ – Одеса, км 274+435 – км 466+700;

М-16 Одеса – Кучурган (м. Кишинів), км 0+000 – км 59+175;

Нагадаємо, що через стихію, яка вирувала на Одещині майже добу, снігом занесло всі важливі магістралі. Автомобілі, вантажівки та автобуси опинилися в полоні снігових заметів.

В Одеській ОВА застерігають: у вівторок 28 листопада в області оголошено штормове попередження. Очікуються пориви вітру, ожеледиця, подекуди туман, що може суттєво ускладнити умови дорожнього руху. Жителів області просять обмежити пересування та поїздки на авто.

Контакти для отримання допомоги, якщо ви застрягли у заметі:

+38(067)1279002 – черговий ДП “Служба місцевих доріг”;

+38(096)2147640 – Одеське райуправління ГУ ДСНС України в Одеській області;

0800500202 – безкоштовна гаряча лінія ГУ Нацполіції в Одеській області;

+38(048)7227556 Консультаційний центр ГУ ДСНС України в Одеській області;

+38(048)7059800 – диспетчер Департаменту транспорту Одеської міськради.