Церковне свято 4 вересня: чому не можна носити речі темного кольору

Священномученик Вавіла: не пустив у храм імператора язичника

Єпископ Вавила Антіохійський та його учні жили у ІІІ столітті, за правління імператора Декія Траяна. Декій був язичником і, щоб зміцнити своє становище на троні, вирішив відновити язичницький культ.

Якось у місті Антіохія він влаштував бенкет на честь язичницьких богів, а після цього вирішив відвідати християнський храм – щоб на власні очі побачити, як відбуваються таємниці Божі. Єпископ Антіохійський Вавила на той час літургував у храмі і не хотів пускати в нього язичника – він перегородив шлях імператору, так і не давши зайти всередину.

Декій не пробачив – він наказав спалити храм, а самого єпископа та його учнів – 12-річного Урвана, 10-річного Прилідіана та 7-річного Єпполлонія та їх матір – судили та стратили.

Від чого оберігає ікона «Неопалимая Купина»

Образ «Неопалима Купина» («незгоряний кущ») був написаний за часів раннього християнства. Він розповідає про подію, що сталася біля куща терну, що горить. До нього підійшов пророк Мойсей, щоб побачити, чому кущ горить, але не згорає. На цьому місці святому з’явився Бог і розповів, як вивести народ з Єгипту до Землю обітовану.

На Синайському півострові, на місці, де це сталося, досі знаходиться камінь з тих часів – щороку приїжджають туди паломники з усього світу. Неподалік побудований православний монастир і каплиця – прямо над корінням тієї самої купини, а кущ, що росте поруч із каплицею – її продовження.

На іконі «Неопалима Купина» спочатку був зображений кущ, що горить, з Богородицею всередині і стоїть поруч на колінах Мойсеєм. Але згодом замість куща на образі з’явилася восьмикутна зірка, а в її центрі – Богоматір. По кутах ікони – старозавітні сюжети.

Церковне свято 4 вересня за старим стилем

За старим календарним стилем сьогодні день пам’яті мучеників Агафоніка, Зотика, Феопрепія (Боголепа), Акіндіна, Северіана, Зінона та інших.

Про що говорять прикмети на 4 вересня

За прикметами дня судять, якою буде погода та зима:

пішов дощ, але незабаром усе висохло – чекай на затяжну негоду;

на горобині багато ягід – зима буде морозною;

на цибулі багато лушпиння – також до холодної зими.

У народі 4 вересня – свято Вавили, або Луковий день. В цей час прийнято закінчувати городньо-польові роботи і продовжувати боротьбу з ними. готувати страви з цибулею.

Що не можна робити сьогодні

Цей день вважається несприятливим для того, щоб ходити в гості – у народі вірили, що якщо це зробити, то не уникнути лиха.

Не можна сваритися, з’ясовувати стосунки – конфлікт затягнеться.

Забороняється носити одяг темного кольору – він привабить біди та смутку.

Не можна брати і позичати щось, щоб потім не ходити в боргах.

Також у день «Неопалимої Купини» прийнято дбайливо ставитися до вогню і краще не розводити багаття – є ймовірність пожежі.

Що можна робити 4 вересня

Перед образом Божої Матері «Неопалима Купина» моляться за захист будинку від пожеж та блискавок. Також вважається, що вона захищає худобу від хвороб, у Богородиці просять допомоги у сімейних справах. За народним повір’ям, якщо в будинку почалася пожежа, його слід обійти з іконою – і вогонь відступить.

У цей день селяни починали збирати на городі врожай цибулі. Тому день часто ще називали у народі «Цибулинним». Також молилися святому Вавілу, щоб той дарував здоров’я худобі.

4 вересня – іменини сьогодні