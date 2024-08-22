Церковне свято 22 серпня: які заборони не можна порушувати

День пам’яті п’яти святих мучеників

22 серпня за новим церковним календарем (4 вересня за старим) – день пам’яті мучеників Агафоніка, Зотика, Феопрепія (Боголепа), Акіндіна, Северіана, Зінона та інших.

Агафонік жив у IV столітті, був вихідцем з почесного роду і з юних років вирішив присвятити своє життя служінню Христу. Це були часи, коли християни зазнавали страшних гонінь. Агафонік володів мистецтвом риторики та багатьох язичників переконав прийняти християнську віру.

До імператора Максиміана, який на той час був правителем, дійшли чутки, що в Нікомідії язичники масово стають християнами. Тоді Агафоніка було наказано схопити, разом із ним заарештували його сподвижників – Зотика, Феопрерія, Акіндіна, Северіана, Зінона та інших. Після тортур їх відправили до Фракії – до суду до імператора. Акіндін, Зотик та Феопрепій, а також Северіан були настільки змучені, що не змогли витримати шляхи та їх убили. Агафонік Нікомідійський постав перед судом, який присудив його до страти.

Мощі великомученика знаходяться в Константинополі, в церкві, яка була побудована на його честь.

У молитвах до святого Агафоніка звертаються з проханнями зміцнити віру та дати сили протистояти життєвим обставинам, захистити від зла та невірних помислів.

За старим стилем сьогодні день пам’яті апостола Матфія.

Про що говорять прикмети на 22 серпня

За погодою цього дня судять, якою буде зима:

день сонячний – осінь буде теплою, а така погода простоїть ще 4 тижні;

холодно та волого – до ранньої та морозної зими;

мало грибів, але багато горіхів – зима буде сніговою та з морозами;

павутина літає високо – до холодної зими.

У народі 22 серпня – свято Агафон. Вважається, що на Агафона пустує дух лісу, тому опинитися сьогодні в лісі – погана прикмета.

Що не можна робити 22 серпня

Народні прикмети дня попереджають, що сьогодні небезпечно йти до лісу – можна заблукати;

не радять розпочинати нову справу або говорити про свої плани – не збудуться;

не можна вирушати в далеку дорогу – заважатимуть різні проблеми в дорозі;

не можна приймати та дарувати подарунки – може призвести до дрібних неприємностей.

жінкам забороняється їсти до заходу сонця – наші предки вірили, що так вони «з’їдають» свою красу.

Що можна робити 22 серпня

У селян існувало повір’я, що цього дня нечиста сила починає біснуватись у полі. Щоб захистити врожай, було прийнято захищати його. Для цього одягали кожух навиворіт, а в руки брали кочергу. Так вирушали на поле вночі.

Вважається, що в день Агафоніка потрібно зробити якнайбільше добрих справ – добро повернеться у триразовому розмірі.

22 серпня – іменини сьогодні