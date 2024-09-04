Церковный праздник 4 сентября: почему нельзя носить вещи темного цвета

Сегодня, 4 сентября по новому церковному календарю (17 сентября по старому) православная церковь вспоминает священномученика Вавилу, его трех учеников и их мать. Также сегодня день почитания мконы Божией Матери «Неопалимая Купина». О традициях и приметах этогго дня и какой сегодня праздник по старому стилю – в материале «Одесской жизни».
Священномученик Вавила: не пустил в храм императора язычника
Епископ Вавила Антиохийский и его ученики жили в ІІІ веке, во времена правления императора Декия Траяна. Декий был язычником и, чтобы укрепить свое положение на троне, решил восстановить языческий культ.
Как-то в городе Антиохия он устроил пир в честь языческих богов, а после этого решил посетить христианский храм – дабы собственными глазами увидеть, как совершаются тайны Божьи. Епископ Антиохийский Вавила в то время совершал литургию в храме и не хотел пускать в него язычника – он преградил путь императору, так и не дав зайти вовнутрь.
Декий не простил – он приказал сжечь храм, а самого епископа и его учеников – 12-летнего Урвана, 10-летнего Прилидиана и 7-летнего Епполлония и их мать – судили и казнили.
От чего оберегает икона «Неопалимая Купина»
Образ «Неопалимая Купина» («несгораемый куст») был написан во времена раннего христианства. Он рассказывает о событии, которое произошло возле горящего куста терновника. К нему подошел пророк Моисей, чтобы посмотреть, почему куст горит, но не сгорает. На этом месте святому явился Бог и рассказал, как вывести народ из Египта в Землю обетованную.
На Синайском полуострове, на месте, где это произошло, до сих пор находится камень с тех времен – ежегодно туда приезжают паломники со всего мира. Недалеко построен православный монастырь и часовня – прямо над корнями той самой купины, а куст, растущий рядом с часовней – ее продолжение.
На иконе «Неопалимая Купина» изначально был изображен горящий куст с Богородицей внутри и стоящим рядом на коленях Моисеем. Но со временем вместо куста на образе появилась восьмиугольная звезда, а в ее центре – Богоматерь. По углам иконы – ветхозаветные сюжеты.
Церковный праздник 4 сентября по старому стилю
По старому календарному стилю сегодня день памяти мучеников Агафоника, Зотика, Феопрепия (Боголепа), Акиндина, Севериана, Зинона и прочих.
О чем говорят приметы на 4 сентября
По приметам дня судят, какой будет погода и предстоящая зима:
- пошел дождь, но вскоре все высохло – жди затяжного ненастья;
- на рябине много ягод – зима будет морозной;
- на луке много шелухи – также к холодной зиме.
В народе 4 сентября – праздник Вавилы, или Луковый день. В это время принято заканчивать огородно-полевые работы и готовить блюда с луком.
Что нельзя делать сегодня
- Этот день считается неблагоприятным для того, чтобы ходить в гости – в народе верили, что если это сделать, то не миновать беды.
- Нельзя ссориться, выяснять отношения – конфликт затянется.
- Запрещается носить одежду темного цвета – она привлечет беды и печали.
- Нельзя брать и давать в долг что-либо, чтобы потом не ходить в долгах.
- Также в день «Неопалимой Купины» принято бережно относиться к огню и лучше не разводить костер – есть вероятность пожара.
Что можно делать 4 сентября
- Перед образом Божией Матери «Неопалимая Купина» молятся о защите дома от пожаров и молний. Также считается, что она защищает домашний скот от болезней, у Богородицы просят помощи в семейных делах. По народному поверью, если в доме начался пожар, то его следует обойти с иконой – и огонь отступит.
- В этот день крестьяне начинали собирать на огороде урожай лука. Поэтому день часто еще называли в народе «Луковичным». Также молились святому Вавилу, чтобы тот даровал здоровье домашнему скоту.
4 сентября – именины сегодня
- Именины сегодня по церковному календарю отмечают Иван, Павел, Юлиан, Степан, Елена, Василий, Моисей, Петр, Григорий, Николай.
- По старому стилю именины празднуют Александр, Алексей, Ариадна, Афанасий, Василий, Гавриил, Иван, Иларион, Исаакий, Макар, Михаил, Федор, Феликс.