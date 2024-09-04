Церковный праздник 4 сентября: почему нельзя носить вещи темного цвета

Священномученик Вавила: не пустил в храм императора язычника

Епископ Вавила Антиохийский и его ученики жили в ІІІ веке, во времена правления императора Декия Траяна. Декий был язычником и, чтобы укрепить свое положение на троне, решил восстановить языческий культ.

Как-то в городе Антиохия он устроил пир в честь языческих богов, а после этого решил посетить христианский храм – дабы собственными глазами увидеть, как совершаются тайны Божьи. Епископ Антиохийский Вавила в то время совершал литургию в храме и не хотел пускать в него язычника – он преградил путь императору, так и не дав зайти вовнутрь.

Декий не простил – он приказал сжечь храм, а самого епископа и его учеников – 12-летнего Урвана, 10-летнего Прилидиана и 7-летнего Епполлония и их мать – судили и казнили.

От чего оберегает икона «Неопалимая Купина»

Образ «Неопалимая Купина» («несгораемый куст») был написан во времена раннего христианства. Он рассказывает о событии, которое произошло возле горящего куста терновника. К нему подошел пророк Моисей, чтобы посмотреть, почему куст горит, но не сгорает. На этом месте святому явился Бог и рассказал, как вывести народ из Египта в Землю обетованную.

На Синайском полуострове, на месте, где это произошло, до сих пор находится камень с тех времен – ежегодно туда приезжают паломники со всего мира. Недалеко построен православный монастырь и часовня – прямо над корнями той самой купины, а куст, растущий рядом с часовней – ее продолжение.

На иконе «Неопалимая Купина» изначально был изображен горящий куст с Богородицей внутри и стоящим рядом на коленях Моисеем. Но со временем вместо куста на образе появилась восьмиугольная звезда, а в ее центре – Богоматерь. По углам иконы – ветхозаветные сюжеты.

Церковный праздник 4 сентября по старому стилю

По старому календарному стилю сегодня день памяти мучеников Агафоника, Зотика, Феопрепия (Боголепа), Акиндина, Севериана, Зинона и прочих.

О чем говорят приметы на 4 сентября

По приметам дня судят, какой будет погода и предстоящая зима:

пошел дождь, но вскоре все высохло – жди затяжного ненастья;

на рябине много ягод – зима будет морозной;

на луке много шелухи – также к холодной зиме.

В народе 4 сентября – праздник Вавилы, или Луковый день. В это время принято заканчивать огородно-полевые работы и готовить блюда с луком.

Что нельзя делать сегодня

Этот день считается неблагоприятным для того, чтобы ходить в гости – в народе верили, что если это сделать, то не миновать беды.

Нельзя ссориться, выяснять отношения – конфликт затянется.

Запрещается носить одежду темного цвета – она привлечет беды и печали.

Нельзя брать и давать в долг что-либо, чтобы потом не ходить в долгах.

Также в день «Неопалимой Купины» принято бережно относиться к огню и лучше не разводить костер – есть вероятность пожара.

Что можно делать 4 сентября

Перед образом Божией Матери «Неопалимая Купина» молятся о защите дома от пожаров и молний. Также считается, что она защищает домашний скот от болезней, у Богородицы просят помощи в семейных делах. По народному поверью, если в доме начался пожар, то его следует обойти с иконой – и огонь отступит.

В этот день крестьяне начинали собирать на огороде урожай лука. Поэтому день часто еще называли в народе «Луковичным». Также молились святому Вавилу, чтобы тот даровал здоровье домашнему скоту.

4 сентября – именины сегодня