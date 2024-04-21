Песах 2024: коли і як святкувати, традиції та заборони

Коли відзначають Песах

Песах – одне з найзначніших свят іудейського календаря. Воно починається із заходом сонця напередодні 15-го дня місяця Нісан (за єврейським календарем це перший місяць біблійного року, який проходить приблизно до березня-квітня григоріанського числення).

Песах святкують протягом 7 днів в Ізраїлі та 8 днів за його межами – у країнах, де мешкає єврейська діаспора. При цьому перший та останній дні є офіційними вихідними.

У 2024 році Песах відзначатимуть з вечора 22 квітня до ночі 29 квітня.

Чому Песах і Великдень – не те саме?

Песах відзначається щорічно на згадку про вихід євреїв з Єгипту.

Як сказано в Біблії, євреї, які оселилися в Єгипті, згодом перетворилися на рабів єгиптян. Пророк Мойсей неодноразово просив фараона звільнити євреїв із рабства, але той завжди відмовляв. Тоді, бажаючи врятувати юдеїв, Господь наслав на єгиптян страшні лиха – кари єгипетські. Але попри них фараон не хотів звільняти рабів. Десята кара була найжахливішою – за ніч померли всі єгипетські первістки. Напередодні кожна єврейська сім’я за велінням пророка Мойсея і Всевишнього помітила вхідні двері кров’ю ягняти – щоб мор обійшов їх стороною. Песах у перекладі з івриту означає «пройти повз», тобто Бог ніби пройшов повз.

Після цього Мойсей зміг вивести юдеїв з Єгипту, і вони стали вільними, але були змушені 40 років блукати пустелею в пошуках Землі обітованої. Вихід та звільнення від рабства – основні ключові слова цього свята. Адже саме з цього дня почалося поняття єврейського народу.

У християнському Великодні зовсім інша суть. Тут святкують торжество воскресіння Христа, попередньо тримаючи суворий пост.

Але є у цих історіях трохи спільного. Наприклад, дата весняного місяця (нісан). Судячи з Нового Заповіту, саме цього дня відбулася Таємна вечеря, остання трапеза Христа з найближчими учнями перед стратою.

Песах: традиції та заборони

Готуючись до Песаху, за традицією наводять лад у будинку і позбавляються хамця, тобто продуктів, що пройшли процес бродіння (хліб, пиво тощо). Під час Песаха заборонено вживати такі продукти та зберігати їх. Пояснюється це тим, що залишаючи Єгипет, євреї так поспішали, що в них не залишалося часу чекати, доки хліб підніметься. У результаті з собою взяли лише прісно, з якого готували мацу.

Насамперед, іудеї проводять дні у молитві та читанні Тори. Проте Песах полягає не лише у цьому.

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У перший і другий день юдеї проводять ритуальну вечерю, яку називають седер, читають молитви і розмовляють про все. За столом також сидять незаможні та знайомі, які з якихось причин не можуть провести свято із родичами.

Проведення седера ретельно регламентовано та складається з багатьох частин. Цієї ночі юдеї мають прочитати великодню Агаду, де розповідається про вихід з Єгипту, та провести великодню трапезу відповідно до традиції.

Що їдять на Песах: традиційні страви

Кожна страва святкової вечері має ритуальне значення та уособлює великі події.

Традиційно на стіл під час святкової вечері ставлять прісні хлібці мацу, а також харосет – яблучно-фінікове пюре з горіхами (символ глини, з якої євреї в рабстві робили цеглу), бейця – відварене яйце, зроа – смажену баранину з кісток. пасхальної жертви), марор – гіркі трави (як символ гіркоти єгипетського рабства).

Також після цих страв подають і звичайну святкову їжу, наприклад фаршировану рибу.

Цього вечора прийнято пити вино і обов’язково залишати один келих незайманим (для пророка).

З третього по шостий день віруючі можуть виходити працювати, але працювати не прийнято (чи працювати в півсили). А сьомий та восьмий день – знову святкові. Песах завершують молитвою, а також вживанням маци та вина.

Що не можна робити під час Песаха