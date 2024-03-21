Церковне свято 21 березня: день, коли треба бути обережнішим з водою

Святитель Кирило: був учнем апостола Петра та єпископом Катанським

Сьогодні, 21 березня (3 квітня за старим стилем) у православному церковному календарі день пам’яті святителя Кирила, єпископа Катанського. Він народився в Антіохії (зараз це турецьке місто Антакья) і жив на рубежі І-ІІ століть. Був учнем апостола Петра і неодноразово супроводжував його в подорожах. Разом вони прибули на острів Сицилію, де Петро і поставив Кирила святителя.

Кирило був мудрою і благочестивою людиною, за що отримав дар зцілення. До нього йшли хворі, щоб отримати благословення і почути цілісну молитву. Відомий випадок, коли після його молитви вода у гіркому джерелі знову стала смачною.

Помер Кирило у глибокій старості, був похований на Сицилії. Кажуть, що біля його могили ще тривалий час творилися різні чудеса.

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Ким був святитель Фома

А ще цього дня церква вшановує пам’ять святителя Фоми, патріарха Константинопольського. Він був видатним духовним лідером та вірним служителем церкви.

Святитель Фома жив у VI-VII ст. у Константинополі. Був дияконом, а потім ризничим у храмі Святої Софії. Після смерті святого патріарха Кіріака в 607 році Фому зробили новим патріархом. Він добре керував престолом, був благочестивим та добрим.

За переказами, в ці роки в Галаті, області Малої Азії, з’явився знак: під час хресного ходу важкі хрести раптом без причини стали вдарятися один про одного і розламуватися. Патріарх попросив роз’яснення у прозорливця преподобного Феодора Сікеота, і той сказав, що на церкву чекають розбрати і біди, а на імперію чекають навали варварів. Фома вирішив, що не зможе витримати цих випробувань і почав молитися Господу забрати його раніше, ніж трапиться нещастя.

Після смерті патріарха Церква справді довгі роки боролася проти єресі, а потім на імперію напали перси, захопили Єрусалим і викрали Животворящий Хрест Господній. Святиню повернули лише за наступного імператора.

Святим дня моляться про захист, зцілення, допомогу у зміцненні віри, просять дати сил витримати життєві негаразди і молити Бога за нас.

Свято 21 березня за старим стилем – день пам’яті преподобного Феофілакта, єпископа Нікомідійського.

У кого іменини 21 березня

Іменини сьогодні відзначають: Антон, Опанас, Яків, Кирило, Філімон, Федір.

Талісманом людини, народженої 21 березня, є сардонікс. Належить до групи халцедонів. Часто можна зустріти народну назву “помаранчевий агат”. Сардонікс здавна вважався каменем, який дарує мужність та силу.

Прикмети та заборони на 21 березня

У народі цей день відомий як Фомін день чи Катанік. Наші пращури помітили, що у цей день наші пращури помітили:

якщо сьогодні буде чути грім – рік видасться врожайним;

з’явилися комарі – чекайте швидкого потепління;

небо ясне – піде теплий дощ;

кіт довго сидить на підвіконні – чекайте чекайте потепління.

Також за погодою 3 квітня пророкували погоду на літо.

А ще було цікаве повір’я, пов’язане з цим днем: треба було підійти до криниці, нахилитися та тричі прокричати. Так робили, щоб фінансові справи пішли вгору.

Що не можна робити цього дня

поливати кімнатні рослини – це провокує сварки в сім’ї;

сваритися з кимось або бажати комусь зла – можна викликати смертельну небезпеку;

лінуватися, пліткувати та сваритися;

прати білизну – вважалося, що так можна викликати поганий сон;

загалом у цей день наші пращури намагалися бути обережнішими з водою: заборонялося турбувати воду – кидати в неї каміння, ходити на рибалку та ін.

не можна готувати борщ та пиріжки з капустою – предки вірили, що це поминальні страви, які можуть залучити до будинку нещастя;

не рекомендується дивитися на небо, щоб ненароком не побачити падаючу зірку – це на нещастя.

Що можна робити 21 березня

Традиційно цього дня робили прибирання – вважалося, що, вимітаючи сміття, позбавляєшся навіть серйозних хвороб.

Також цього дня збирали за одним столом рідних та близьких і обов’язково мирилися з тими, з ким були у сварці.

Сни цього дня вважали віщими.