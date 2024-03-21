Церковный праздник 21 марта: день, когда надо быть осторожнее с водой

Святитель Кирилл: был учеником апостола Петра и епископом Катанским

Сегодня, 21 марта (3 апреля по старому стилю), в православном церковном календаре день памяти святителя Кирилла, епископа Катанского. Он родился в Антиохии (сейчас это турецкий город Антакья) и жил на рубеже І-ІІ веков. Был учеником апостола Петра и не раз сопровождал его в путешествиях. Вместе они прибыли на остров Сицилию, где Петр и поставил Кирилла за святителя.

Кирилл был мудрым и благочестивым человеком, за что получил дар исцеления. К нему шли больные, чтобы получить благословение и услышать целительную молитву. Известен случай, когда после его молитвы вода в горьком источнике снова стала вкусной.

Умер Кирилл в глубокой старости, был похоронен на Сицилии. Говорят, что у его могилы еще долгое время творились разные чудеса.

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Кем был святитель Фома

А еще в этот день церковь чтит память святителя Фомы, патриарха Константинопольского. Он был выдающимся духовным лидером и верным служителем церкви.

Святитель Фома жил в VI-VII вв. в Константинополе. Был диаконом, а потом ризничим в храме Святой Софии. После смерти святого патриарха Кириака в 607 году, Фому сделали новым патриархом. Он хорошо руководил престолом, был благочестивым и добрым.

По преданию, в эти годы в Галате, области Малой Азии, явилось знамение: во время крестного хода тяжелые кресты вдруг без причины стали ударяться друг о друга и разламываться. Патриарх попросил разъяснения у прозорливца преподобного Феодора Сикеота, и тот сказал, что церковь ожидают раздоры и беды, а империю ждут нашествия варваров. Фома решил, что не сможет выдержать этих испытаний и стал молиться Господу забрать его раньше, чем случатся несчастья.

После смерти патриарха Церковь действительно долгие годы боролась против ереси, а после на империю напали персы, захватили Иерусалим и выкрали Животворящий Крест Господень. Святыню вернули только при следующем императоре.

Святым дня молятся о защите, исцелении, помощи в укреплении веры, просят дать сил выдержать жизненные невзгоды и молить Бога о нас.

Праздник 21 марта по старому стилю – день памяти преподобного Феофилакта, епископа Никомидийского.

У кого именины 21 марта

Именины сегодня отмечают: Антон, Афанасий, Яков, Кирилл, Филимон, Федор.

Талисманом человека, рожденного 21 марта, является сардоникс. Относится к группе халцедонов. Часто можно встретить народное название «оранжевый агат». Сардоникс издавна считался камнем, который дарит мужество и силу.

Приметы и запреты на 21 марта

В народе этот день известен как Фомин день или Катаник. У наших предков было немало интересных примет на этот день:

если сегодня будет слышен гром – год выдастся урожайным;

появились комары – ждите скорого потепления;

небо ясное – пойдет теплый дождь;

кот долго сидит на подоконнике – ждите ждите потепления.

Также по погоде 3 апреля предсказывали погоду на лето.

А еще было интересное поверье, связанное с этим днем: надо было подойти к колодцу, наклониться и трижды прокричать. Так поступали, чтобы финансовые дела пошли вверх.

Что нельзя делать в этот день

поливать комнатные растения – это провоцирует ссоры в семье;

ругаться с кем-либо или желать кому-то зла – можно навлечь на себя смертельную опасность;

лениться, сплетничать и ссориться;

стирать белье – считалось, что так можно навлечь на себя плохой сон;

вообще в этот день наши предки старались быть осторожнее с водой: запрещалось тревожить воду – бросать в нее камни, ходить на рыбалку и пр. и вообще желательно обходить любые водоемы стороной – считалось, что в этот день «просыпается» водяной;

нельзя готовить борщ и пирожки с капустой – предки верили, что это поминальные блюда, которые могут привлечь в дом несчастье;

не рекомендуется смотреть на небо, чтобы ненароком не увидеть падающую звезду – это к несчастью.

Что можно делать 21 марта

Традиционно в этот день делали уборку – считалось, что, выметая сор, избавляешься даже от серьезных болезней.

Также в этот день собирали за одним столом родных и близких и обязательно мирились с теми, с кем были в ссоре.

Сны в этот день считали вещими.