Церковне свято 19 червня: день вдалий для початку нових справ

Апостол Юда: не плутати зі зрадником Христа

Апостола Юду називають братом Господнім, оскільки він був сином праведного Йосипа Обручника та його першої дружини. Не варто плутати апостола Юду з Іудою Іскаріотом, який зрадив Христа. Апостол Юда був вірний Христу до кінця, хоч і не відразу повірив у Божественну сутність Христа.

Після Вознесіння Іуда проповідував Євангеліє в Юдеї, Ідумей, Самарії, Галілеї, а також у країнах Аравійського півострова. Але у 80-му році у Вірменії апостола Юду розіп’яли на хресті. Від апостола збереглося послання, написане ним у Персії, яке містить багато глибоких думок про Святу Трійцю, втілення Христа, добрих і злих ангелів і Страшний Суд.

За старим церковним календарем 19 червня день пам’яті преподобного Віссаріона, чудотворця Єгипетського.

У кого іменини 19 червня

Іменини сьогодні за новим церковним календарем святкують Зосима, Іван. За старим стилем іменини у Георгія, Сусанни, Іларіона, Лук’яна, Віссаріона.

Талісманом людини, народженої 19 червня, є берил. Це досить жорсткий, але водночас тендітний камінь. Здавна вірили, що берил дарує життєрадісність, привітність.

Прикмети на 19 червня: кого сьогодні жалять бджоли

У народному календарі 19 червня – свято Зосима Пасічник, назване так на честь святого мученика Зосими Аполлоніадського, пам’ять якого також відбувається в цей день.

За прикметами цього дня судять про погоду, а пов’язані вони переважно з бджолами:

бджоли з самого ранку збирають мед – день видасться хорошим;

бджоли сонні – до похолодання;

бджоли не вилазять із вулика – піде дощ;

бджоли злі – до посухи.

За народними прикметами, цього дня бджоли жалять лише недобрих людей.

Що не можна робити сьогодні

Сьогодні, як і будь-якого іншого дня, церква не схвалює сварок, образ, наклепів, виступає проти жадібності, заздрості, зневіри.

За народними прикметами сьогодні не можна:

позичати гроші, інакше фінанси почнуть «витікати» з-під пальців;

сваритися з іншими, особливо з рідними – спричините прокляття;

відмовляти у допомозі – інакше сам опинишся у скрутному становищі;

пасічникам не можна перераховувати бджіл – комахи хворітимуть і можуть загинути.

Що можна робити сьогодні