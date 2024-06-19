Церковне свято 19 червня: день вдалий для початку нових справ

Цього дня, 19 червня, православна церква згадує апостола Юду, брата Господнього. А в народному календарі сьогодні – Зосима Пасічник. Розповідаємо про традиції та прикмети цього дня.
Апостол Юда: не плутати зі зрадником Христа
Апостола Юду називають братом Господнім, оскільки він був сином праведного Йосипа Обручника та його першої дружини. Не варто плутати апостола Юду з Іудою Іскаріотом, який зрадив Христа. Апостол Юда був вірний Христу до кінця, хоч і не відразу повірив у Божественну сутність Христа.
Після Вознесіння Іуда проповідував Євангеліє в Юдеї, Ідумей, Самарії, Галілеї, а також у країнах Аравійського півострова. Але у 80-му році у Вірменії апостола Юду розіп’яли на хресті. Від апостола збереглося послання, написане ним у Персії, яке містить багато глибоких думок про Святу Трійцю, втілення Христа, добрих і злих ангелів і Страшний Суд.
За старим церковним календарем 19 червня день пам’яті преподобного Віссаріона, чудотворця Єгипетського.
У кого іменини 19 червня
Іменини сьогодні за новим церковним календарем святкують Зосима, Іван. За старим стилем іменини у Георгія, Сусанни, Іларіона, Лук’яна, Віссаріона.
Талісманом людини, народженої 19 червня, є берил. Це досить жорсткий, але водночас тендітний камінь. Здавна вірили, що берил дарує життєрадісність, привітність.
Прикмети на 19 червня: кого сьогодні жалять бджоли
У народному календарі 19 червня – свято Зосима Пасічник, назване так на честь святого мученика Зосими Аполлоніадського, пам’ять якого також відбувається в цей день.
За прикметами цього дня судять про погоду, а пов’язані вони переважно з бджолами:
- бджоли з самого ранку збирають мед – день видасться хорошим;
- бджоли сонні – до похолодання;
- бджоли не вилазять із вулика – піде дощ;
- бджоли злі – до посухи.
За народними прикметами, цього дня бджоли жалять лише недобрих людей.
Що не можна робити сьогодні
Сьогодні, як і будь-якого іншого дня, церква не схвалює сварок, образ, наклепів, виступає проти жадібності, заздрості, зневіри.
За народними прикметами сьогодні не можна:
- позичати гроші, інакше фінанси почнуть «витікати» з-під пальців;
- сваритися з іншими, особливо з рідними – спричините прокляття;
- відмовляти у допомозі – інакше сам опинишся у скрутному становищі;
- пасічникам не можна перераховувати бджіл – комахи хворітимуть і можуть загинути.
Що можна робити сьогодні
- У святого Зосими – покровителя сім’ї – просять благополуччя для сім’ї, а закохані моляться святому за міцне кохання.
- У народі цей день вважається вдалим для початку будь-яких справ, наприклад, ремонту, переїзду – все, розпочате 19 червня, буде успішним.
- Також цього дня радять віддавати борги – якщо повернути навіть невелику частину, то гроші потечуть річкою, і в хаті буде достаток.
- Цей день чудово підходить для будь-якої роботи вдома. Наприклад, можна зайнятися працею на городі або прибрати в будинку. Наші предки помітили, що це принесе в майбутньому багатство.