Церковне свято 6 червня: не можна скаржитися на проблеми та вживати спиртне

Преподобний Віссаріон: сам дивувався своїм чудесам

6 червня за новим календарним стилем (19 червня – за старим) – день пам’яті преподобного Віссаріона.

Преподобний Віссаріон жив у V столітті. Сам він був родом з Єгипту, але постійно подорожував святими місцями, щоб більше дізнатися про чернече життя. Він був у Єрусалимі, а також у Йорданській пустелі біля самітників. Коли Віссаріон повернувся, то прийняв постриг і дав обітницю безмовності.

Преподобний їв раз на тиждень, траплялося, що не їв і не пив упродовж 40 днів. Він був наділений даром чудотворення: після його молитви непридатна для пиття вода перетворювалася на чисту і солодку, а на посуху по молитві святого йшов дощ. Крім цього, Віссаріон виганяв бісів і міг переходити річки – наче йшов суходолом. Але робив він це потай, бо не хотів слави, і щоразу сам дивувався своїм чудесам.

Знали преподобного, як смиренну і скромну людину. Відомий випадок, як одного разу священик наказав одному з ченців, що згрішив, вийти з храму. Тоді разом із ним вийшов і Віссаріон, сказавши при цьому: «І я грішний». Помер преподобний у глибокій старості.

Церковне свято 6 червня за старим стилем

6 червня за старим календарним стилем згадують преподобного Симеона Стовпника на Чудовій горі.

6 червня: прикмети та заборони

За прикметами дня судять, яким буде літо:

Якщо у цей день похолодало – до середини серпня буде гарна погода.

ясний день видався – до хорошого врожаю;

багато бджіл – до ясної погоди;

вітер східний – літо буде дощовим, а якщо західний – спекотним.

У народному календарі 6 червня – свято Ларіон Пропольник, назвали його так на честь святого Іларіона Нового, пам’ять якого відбулася цього дня.

Що не можна робити 6 червня

За народними прикметами сьогодні не можна скаржитися на проблеми, тому що їх тоді довго не вдасться позбутися;

Не радять вирушати в далеку дорогу, змінювати роботу, переїжджати на нове місце, укладати важливі угоди;

Не можна ділитися своїми планами – задумане не здійсниться;

Не можна сваритися з близькими та лихословити;

Не можна вживати спиртні напої.

Що можна робити 6 червня

У святого Віссаріона просять сил, щоб винести життєві труднощі, також він допомагає творчим людям. Святого Іларіона просять зміцнити сім’ю та додати благополуччя, а також зцілити та вберегти від хвороб.

Сьогодні прийнято працювати вдома, а також займатися прополкою городу. У народі вважається, що якщо Ларіон Пропольник співпаде з спадним місяцем, то вдасться надовго позбутися бур’янів.

Також згідно з повір’ями, сьогодні потрібно обов’язково полити квіти чи город – здоров’я буде міцним, а незаміжніх дівчат чекає успіх у коханні.

У кого іменини 6 червня

Іменини сьогодні за церковним календарем відзначають Георгій, Сусанна, Іларіон, Лук’ян, Віссаріон, а за старим стилем – Іван, Микита, Семен, Степан (Стефан), Федір, Олена.