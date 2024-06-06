Церковне свято 6 червня: не можна скаржитися на проблеми та вживати спиртне

Сьогодні, 6 червня, православні віруючі згадують за новим церковним календарем преподобного Віссаріона, чудотворця Єгипетського. Про традиції та прикмети цього дня та про те, яке сьогодні церковне свято за старим стилем, читайте у матеріалі «Одеського життя».
Преподобний Віссаріон: сам дивувався своїм чудесам
6 червня за новим календарним стилем (19 червня – за старим) – день пам’яті преподобного Віссаріона.
Преподобний Віссаріон жив у V столітті. Сам він був родом з Єгипту, але постійно подорожував святими місцями, щоб більше дізнатися про чернече життя. Він був у Єрусалимі, а також у Йорданській пустелі біля самітників. Коли Віссаріон повернувся, то прийняв постриг і дав обітницю безмовності.
Преподобний їв раз на тиждень, траплялося, що не їв і не пив упродовж 40 днів. Він був наділений даром чудотворення: після його молитви непридатна для пиття вода перетворювалася на чисту і солодку, а на посуху по молитві святого йшов дощ. Крім цього, Віссаріон виганяв бісів і міг переходити річки – наче йшов суходолом. Але робив він це потай, бо не хотів слави, і щоразу сам дивувався своїм чудесам.
Знали преподобного, як смиренну і скромну людину. Відомий випадок, як одного разу священик наказав одному з ченців, що згрішив, вийти з храму. Тоді разом із ним вийшов і Віссаріон, сказавши при цьому: «І я грішний». Помер преподобний у глибокій старості.
Церковне свято 6 червня за старим стилем
6 червня за старим календарним стилем згадують преподобного Симеона Стовпника на Чудовій горі.
6 червня: прикмети та заборони
За прикметами дня судять, яким буде літо:
- Якщо у цей день похолодало – до середини серпня буде гарна погода.
- ясний день видався – до хорошого врожаю;
- багато бджіл – до ясної погоди;
- вітер східний – літо буде дощовим, а якщо західний – спекотним.
У народному календарі 6 червня – свято Ларіон Пропольник, назвали його так на честь святого Іларіона Нового, пам’ять якого відбулася цього дня.
Що не можна робити 6 червня
- За народними прикметами сьогодні не можна скаржитися на проблеми, тому що їх тоді довго не вдасться позбутися;
- Не радять вирушати в далеку дорогу, змінювати роботу, переїжджати на нове місце, укладати важливі угоди;
- Не можна ділитися своїми планами – задумане не здійсниться;
- Не можна сваритися з близькими та лихословити;
- Не можна вживати спиртні напої.
Що можна робити 6 червня
- У святого Віссаріона просять сил, щоб винести життєві труднощі, також він допомагає творчим людям. Святого Іларіона просять зміцнити сім’ю та додати благополуччя, а також зцілити та вберегти від хвороб.
- Сьогодні прийнято працювати вдома, а також займатися прополкою городу. У народі вважається, що якщо Ларіон Пропольник співпаде з спадним місяцем, то вдасться надовго позбутися бур’янів.
- Також згідно з повір’ями, сьогодні потрібно обов’язково полити квіти чи город – здоров’я буде міцним, а незаміжніх дівчат чекає успіх у коханні.
У кого іменини 6 червня
Іменини сьогодні за церковним календарем відзначають Георгій, Сусанна, Іларіон, Лук’ян, Віссаріон, а за старим стилем – Іван, Микита, Семен, Степан (Стефан), Федір, Олена.