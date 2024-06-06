Церковне свято 6 червня: не можна скаржитися на проблеми та вживати спиртне

Церковне свято 6 червня: не можна скаржитися на проблеми та вживати спиртне

Сьогодні, 6 червня, православні віруючі згадують за новим церковним календарем преподобного Віссаріона, чудотворця Єгипетського. Про традиції та прикмети цього дня та про те, яке сьогодні церковне свято за старим стилем, читайте у матеріалі «Одеського життя».

Преподобний Віссаріон: сам дивувався своїм чудесам

6 червня за новим календарним стилем (19 червня – за старим) – день пам’яті преподобного Віссаріона.

Преподобний Віссаріон жив у V столітті. Сам він був родом з Єгипту, але постійно подорожував святими місцями, щоб більше дізнатися про чернече життя. Він був у Єрусалимі, а також у Йорданській пустелі біля самітників. Коли Віссаріон повернувся, то прийняв постриг і дав обітницю безмовності.

Преподобний їв раз на тиждень, траплялося, що не їв і не пив упродовж 40 днів. Він був наділений даром чудотворення: після його молитви непридатна для пиття вода перетворювалася на чисту і солодку, а на посуху по молитві святого йшов дощ. Крім цього, Віссаріон виганяв бісів і міг переходити річки – наче йшов суходолом. Але робив він це потай, бо не хотів слави, і щоразу сам дивувався своїм чудесам.

Знали преподобного, як смиренну і скромну людину. Відомий випадок, як одного разу священик наказав одному з ченців, що згрішив, вийти з храму. Тоді разом із ним вийшов і Віссаріон, сказавши при цьому: «І я грішний». Помер преподобний у глибокій старості.

Церковне свято 6 червня за старим стилем

6 червня за старим календарним стилем згадують преподобного Симеона Стовпника на Чудовій горі.

6 червня: прикмети та заборони

За прикметами дня судять, яким буде літо:

  • Якщо у цей день похолодало – до середини серпня буде гарна погода.
  • ясний день видався – до хорошого врожаю;
  • багато бджіл – до ясної погоди;
  • вітер східний – літо буде дощовим, а якщо західний – спекотним.

У народному календарі 6 червня – свято Ларіон Пропольник, назвали його так на честь святого Іларіона Нового, пам’ять якого відбулася цього дня.

Що не можна робити 6 червня

  • За народними прикметами сьогодні не можна скаржитися на проблеми, тому що їх тоді довго не вдасться позбутися;
  • Не радять вирушати в далеку дорогу, змінювати роботу, переїжджати на нове місце, укладати важливі угоди;
  • Не можна ділитися своїми планами – задумане не здійсниться;
  • Не можна сваритися з близькими та лихословити;
  • Не можна вживати спиртні напої.

Що можна робити 6 червня

  • У святого Віссаріона просять сил, щоб винести життєві труднощі, також він допомагає творчим людям. Святого Іларіона просять зміцнити сім’ю та додати благополуччя, а також зцілити та вберегти від хвороб.
  • Сьогодні прийнято працювати вдома, а також займатися прополкою городу. У народі вважається, що якщо Ларіон Пропольник співпаде з спадним місяцем, то вдасться надовго позбутися бур’янів.
  • Також згідно з повір’ями, сьогодні потрібно обов’язково полити квіти чи город – здоров’я буде міцним, а незаміжніх дівчат чекає успіх у коханні.

У кого іменини 6 червня

Іменини сьогодні за церковним календарем відзначають Георгій, Сусанна, Іларіон, Лук’ян, Віссаріон, а за старим стилем – Іван, Микита, Семен, Степан (Стефан), Федір, Олена.

Avatar photo
Редакція ПРОФІЛЬ
Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини

купить квартиру в Одессе

Вибір редакції

Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2024, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk