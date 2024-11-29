Церковні свята 29 листопада: прикмети, кого вшановують і чого не можна робити

29 листопада в церковному календарі — день пам’яті святих мучеників Парамона та Філумена.

Що це за день

День пам’яті святих мучеників Парамона та Філумена вшановує двох відважних римських воїнів, які зазнали мучеництва за свою непохитну віру в Христа. Парамон відкрито сповідував християнство перед своїми товаришами по службі, що викликало обурення язичницької влади. Його стратили, але приклад його мужності став джерелом натхнення для багатьох поколінь християн.

Філумен, як і Парамон, прийняв мученицьку смерть, зберігаючи вірність християнській вірі. Їхні життя стали символами жертовності та відданості, а їхній подвиг — прикладом для наслідування. Цей день нагадує вірянам про важливість стійкості у вірі та сміливості протистояти випробуванням, залишаючись вірними Божій істині.

Що не можна робити 29 листопада

Не варто підмітати підлогу різними віниками в одному приміщенні.

Забороняється сваритися і лихословити.

Не слід вагітним переступати через віники.

Народні прикмети 29 листопада

дивилися, який сьогодні день: вранці сніг зійшов — на Миколая буде сильна заметіль;

дим йде стовпом з димаря — буде сильний мороз;

сильний снігопад — наступний сезон буде врожайним;

зірки світять дуже яскраво — йде похолодання.

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