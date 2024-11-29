Церковні свята 29 листопада: прикмети, кого вшановують і чого не можна робити

Церковне свято сьогодні, 29 листопада. Розповідаємо, пам’ять яких святих вшановують православні віряни в цей день, у які народні прикмети цього дня вірили наші предки. Що не можна сьогодні робити і чому.
29 листопада в церковному календарі — день пам’яті святих мучеників Парамона та Філумена.
Що це за день
День пам’яті святих мучеників Парамона та Філумена вшановує двох відважних римських воїнів, які зазнали мучеництва за свою непохитну віру в Христа. Парамон відкрито сповідував християнство перед своїми товаришами по службі, що викликало обурення язичницької влади. Його стратили, але приклад його мужності став джерелом натхнення для багатьох поколінь християн.
Філумен, як і Парамон, прийняв мученицьку смерть, зберігаючи вірність християнській вірі. Їхні життя стали символами жертовності та відданості, а їхній подвиг — прикладом для наслідування. Цей день нагадує вірянам про важливість стійкості у вірі та сміливості протистояти випробуванням, залишаючись вірними Божій істині.
Що не можна робити 29 листопада
- Не варто підмітати підлогу різними віниками в одному приміщенні.
- Забороняється сваритися і лихословити.
- Не слід вагітним переступати через віники.
Народні прикмети 29 листопада
- дивилися, який сьогодні день: вранці сніг зійшов — на Миколая буде сильна заметіль;
- дим йде стовпом з димаря — буде сильний мороз;
- сильний снігопад — наступний сезон буде врожайним;
- зірки світять дуже яскраво — йде похолодання.
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