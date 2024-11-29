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Церковні свята 29 листопада: прикмети, кого вшановують і чого не можна робити

Церковні свята 29 листопада: прикмети, кого вшановують і чого не можна робити

Церковне свято сьогодні, 29 листопада. Розповідаємо, пам’ять яких святих вшановують православні віряни в цей день, у які народні прикмети цього дня вірили наші предки. Що не можна сьогодні робити і чому.

29 листопада в церковному календарі — день пам’яті святих мучеників Парамона та Філумена.

Що це за день

День пам’яті святих мучеників Парамона та Філумена вшановує двох відважних римських воїнів, які зазнали мучеництва за свою непохитну віру в Христа. Парамон відкрито сповідував християнство перед своїми товаришами по службі, що викликало обурення язичницької влади. Його стратили, але приклад його мужності став джерелом натхнення для багатьох поколінь християн.

Філумен, як і Парамон, прийняв мученицьку смерть, зберігаючи вірність християнській вірі. Їхні життя стали символами жертовності та відданості, а їхній подвиг — прикладом для наслідування. Цей день нагадує вірянам про важливість стійкості у вірі та сміливості протистояти випробуванням, залишаючись вірними Божій істині.

Що не можна робити 29 листопада

  • Не варто підмітати підлогу різними віниками в одному приміщенні.
  • Забороняється сваритися і лихословити.
  • Не слід вагітним переступати через віники.

Народні прикмети 29 листопада

  • дивилися, який сьогодні день: вранці сніг зійшов — на Миколая буде сильна заметіль;
  • дим йде стовпом з димаря — буде сильний мороз;
  • сильний снігопад — наступний сезон буде врожайним;
  • зірки світять дуже яскраво — йде похолодання.

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