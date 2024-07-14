Церковне і народне свято 14 липня: історія, традиції та заборони

2023 року Православна церква України перейшла на новий календарний стиль, через що всі православні свята з фіксованою датою змістилися на 13 днів раніше. Однак деякі віряни продовжують дотримуватися старого календаря, і це залишається правом релігійних громад і монастирів.

День пам’яті святих отців шести Вселенських соборів

14 липня за новим церковним календарем (27 липня за старим) – день пам’яті святих отців шести Вселенських соборів. Вселенські собори – це зібрання предстоятелів і представників усіх помісних церков для вирішення спірних питань та вироблення загального підходу. Усі рішення, ухвалені на соборах, записувалися в Книгу канонів (правил) і приймалися церквою як вчення.

Православна церква визнає сім святих Вселенських соборів:

Нікейський I – 325 рік, проти єресі Арія. Константинопольський I – 381 рік, проти єресі Македонія. Ефеський – 431 рік, проти єресі Несторія. Халкідонський – 451 рік, проти єресі монофізитів. Константинопольський II – 553 рік, “Про три глави”. Константинопольський III – 680-681 роки, проти єресі монофелітів. Нікейський II – 787 рік, проти єресі іконоборців.

Святкування святим отцям шести соборів пояснюється тим, що сьомий собор було визнано Вселенським на Помісному Константинопольському Соборі у 879-880 роках, тоді як кожен із попередніх шести – затверджено Вселенським на наступному за ним.

Пам’ять святих отців шести Вселенських соборів відзначають у неділю, найближчу до 16 липня, тому у свята немає фіксованої дати.

Преподобний Стефан Махрищський

Преподобний Стефан народився в Києві і прийняв чернецтво в Києво-Печерському монастирі. Згодом, шукаючи усамітнення, він заснував скит біля містечка Махрищі (Московщина) у 1358 році. Він відомий своїми чудесами, такими як зцілення від паралічу, епілепсії та німоти, за що його прозвали Чудотворцем.

Церковне свято 14 липня за старим стилем

14 липня за старим календарним стилем – день пам’яті безсрібників і чудотворців Косми і Даміана.

Народне свято 14 липня: Дозори

У народному календарі 14 липня відзначають свято Стефана Чудотворця, також відоме як Дозори. Через мінливу погоду в цей день у полі виставляли дозорного, який попереджав про раптові шторм або дощ.

Що не можна робити 14 липня

Церква забороняє в цей день лихослів’я, лайку, заздрість, жадібність, наклеп, плітки, злобу, помсту і зневіру.

Народні традиції та заборони 14 липня

Народні прикмети забороняють викидати залишки їжі зі столу, щоб не привести до бідності, а також не слід піднімати знайдені гроші, щоб не залишитися з порожнім гаманцем.

Що можна робити 14 липня

У святих отців просять зміцнення віри і сили духу, щоб витримати життєві негаразди. Вважається, що молитва до святого Стефана Махрищського сприяє виконанню бажань і зціленню від недуг. За народними повір’ями, цього дня слід зробити добру справу, щоб отримати подарунок від долі. Природа 14 липня має цілющу силу, тому варто вирушити за місто або піти до лісу по гриби, як це робили наші предки.

Іменини сьогодні

Іменини сьогодні за новим церковним календарем відзначають Іван, Іраклій, Костянтин, Микола, Петро, Степан, Федір.

За старим стилем іменини в Ангеліни, Дем’яна, Кузьми, Петра.