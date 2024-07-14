Рибалки, небінарні люди та шанувальники акул: чому вони відзначають свята сьогодні

День рибалки в Україні

Щорічно, у другу липневу неділю, Україна відзначає професійне свято – День рибалки. Ця подія була встановлена 22 червня 1995 року.

Мета Дня рибалки полягає в приверненні уваги суспільства до робітників рибного господарства, подяці цим працівникам за їхню старанну діяльність, а також у підвищенні зацікавленості до професійних рибацьких спілок. Рибальство вимагає певних вмінь та знань, і це заняття важко назвати легким. Сама професія рибалки є дуже давньою, вона виникла одночасно з полюванням та збиранням.

На свято рибалки рибалови організовують різноманітні змагання між собою та весело проводять час у колі прихильників рибальства.

Міжнародний день небінарних людей

14 липня щороку світ відзначає доволі молоду, але важливу подію – Міжнародний день небінарних людей (International Non-Binary People’s Day). Ця дата почала відзначатися з 2012 року.

Хто такі небінарні люди?

Небінарна гендерна ідентичність – це усвідомлення себе поза межами гендерного бінаризму, тобто традиційного розділення на чоловічий та жіночий гендер. Небінарні особистості можуть мати декілька гендерних ідентифікацій або ж не відчувати себе пов’язаними з жодною статевою приналежністю (агендерність). Важливо відзначити, що гендер не пов’язаний з сексуальною орієнтацією чи андрогінністю.

Мета події

Метою Міжнародного дня небінарних людей є привернення уваги суспільства до проблем, з якими стикаються особи з небінарною гендерною ідентичністю, підвищення поінформованості щодо гендерного квіру (небінарності) та боротьба з дискримінацією на гендерній основі.

Перші небінарні люди

Перша особа в США, яка отримала визнання своєї небінарної гендерної ідентичності в юридичних документах був Джеймс Шупе. Відбулося це у 2016 році. А осі у Австралії Алекс Макфарлейн отримав статус інтерсексуальної особистості ще у 2003 році.

День обізнаності про акул: Маловідомі факти та ТОП-10 гігантів

14 липня весь світ відзначає День обізнаності про акул (Shark Awareness Day). Біологи стверджують, що ці хижаки дуже важливі для Світового океану та екосистеми цілої планети. Акули – унікальні істоти, і ось кілька цікавих фактів про них:

Партеногенез: Акули можуть народжувати без самця. Самка може використовувати партеногенез – одну з форм статевого розмноження, де статеві клітини розвиваються без запліднення. Неймовірний зір: Зір акул перевершує людський та навіть котячий. Вони можуть відчути краплю крові на відстані більше кілометра. Їжа для акул: У шлунках акул часто знаходять банки, відра та навіть монети. Є випадки, коли витягували навіть вибухівку, ядра і порохові бочки. Мегалодон: Найбільша акула в історії – мегалодон – була 15–18 метрів в довжину та важила 47 тонн. Вона вимерла близько двох з половиною мільйонів років тому.

А ось ТОП-10 найбільших акул у світі:

Акула-мако (до 4,45 метра в довжину, вага – 280 кг) Тигрова акула (5,5 метра, 1500 кг) Велика біла акула (6,4 метра, 1900 кг) Гігантська акула (9,8 метра, 4000 кг) Велика китова акула (20 метрів, 34 000 кг)

Людство звикло вважати цих істот кровожерливими, але насправді акули не є найбільшою загрозою для людини в воді. Давайте більше дізнаємося про цих унікальних мешканців морів та океанів!

Які історичні події відбулись 14 липня

1021 рік — митрополит Київський Іоанн І урочисто відкриває і прославляє мощі святих руських князів Бориса та Гліба і встановлює день вшанування їх пам’яті;

1099 рік — учасники Першого хрестового походу беруть штурмом Єрусалим і вирізають майже всіх мусульман і євреїв (близько 40 тисяч осіб), спалюють мечеті та синагоги;

1789 — повсталі парижани взяли штурмом королівську в’язницю Бастилію — початок Великої французької революції;

1894 — у Львові відбувся перший на території України футбольний матч між командами Львова і Кракова;

1902 — Роуз Ізабель Спенсер стала першою жінкою, яка керувала дирижаблем у Лондоні;

1933 — вийшов перший мультфільм про моряка Попая;

1945 рік — новий уряд Королівства Італія декларує стан війни з Японською імперією;

1958 — в Іраку повалили монархію;

1969 — розпочалася «футбольна війна» між Сальвадором і Гондурасом;

1976 — у Канаді скасували смертну кару;

1983 — вийшла комп’ютерна гра Mario Bros;

1990 — на концерт Жана-Мішеля Жарра у Парижі прийшли близько 2 млн глядачів;

2000 — Георгій Гонгадзе звернувся до генпрокурора України з листом, у якому заявив про стеження за ним;

2015 — Іран підписав угоду Китаєм, Францією, росією, Великою Британією, США, Німеччиною та ЄС про обмеження своєї ядерної програми;

2016 — теракт у Ніцці (Франція) — під час святкування Дня взяття Бастилії на Англійській набережній терорист ІДІЛ на 19-тонній вантажівці здійснив наїзд на натовп, що спостерігав за салютом. Загинуло 86 осіб, 308 отримали поранення.

Хто народився 14 липня