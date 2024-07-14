Рибалки, небінарні люди та шанувальники акул: чому вони відзначають свята сьогодні

В 2024 році на 14 липня приходяться наступні свята: День рибалки в Україні, Міжнародний день небінарних людей та День обізнаності про акул. Також “Одеське Життя” розповідає про історичні події, які сталися цього дня.
День рибалки в Україні
Щорічно, у другу липневу неділю, Україна відзначає професійне свято – День рибалки. Ця подія була встановлена 22 червня 1995 року.
Мета Дня рибалки полягає в приверненні уваги суспільства до робітників рибного господарства, подяці цим працівникам за їхню старанну діяльність, а також у підвищенні зацікавленості до професійних рибацьких спілок. Рибальство вимагає певних вмінь та знань, і це заняття важко назвати легким. Сама професія рибалки є дуже давньою, вона виникла одночасно з полюванням та збиранням.
На свято рибалки рибалови організовують різноманітні змагання між собою та весело проводять час у колі прихильників рибальства.
Міжнародний день небінарних людей
14 липня щороку світ відзначає доволі молоду, але важливу подію – Міжнародний день небінарних людей (International Non-Binary People’s Day). Ця дата почала відзначатися з 2012 року.
Хто такі небінарні люди?
Небінарна гендерна ідентичність – це усвідомлення себе поза межами гендерного бінаризму, тобто традиційного розділення на чоловічий та жіночий гендер. Небінарні особистості можуть мати декілька гендерних ідентифікацій або ж не відчувати себе пов’язаними з жодною статевою приналежністю (агендерність). Важливо відзначити, що гендер не пов’язаний з сексуальною орієнтацією чи андрогінністю.
Мета події
Метою Міжнародного дня небінарних людей є привернення уваги суспільства до проблем, з якими стикаються особи з небінарною гендерною ідентичністю, підвищення поінформованості щодо гендерного квіру (небінарності) та боротьба з дискримінацією на гендерній основі.
Перші небінарні люди
Перша особа в США, яка отримала визнання своєї небінарної гендерної ідентичності в юридичних документах був Джеймс Шупе. Відбулося це у 2016 році. А осі у Австралії Алекс Макфарлейн отримав статус інтерсексуальної особистості ще у 2003 році.
День обізнаності про акул: Маловідомі факти та ТОП-10 гігантів
14 липня весь світ відзначає День обізнаності про акул (Shark Awareness Day). Біологи стверджують, що ці хижаки дуже важливі для Світового океану та екосистеми цілої планети. Акули – унікальні істоти, і ось кілька цікавих фактів про них:
- Партеногенез: Акули можуть народжувати без самця. Самка може використовувати партеногенез – одну з форм статевого розмноження, де статеві клітини розвиваються без запліднення.
- Неймовірний зір: Зір акул перевершує людський та навіть котячий. Вони можуть відчути краплю крові на відстані більше кілометра.
- Їжа для акул: У шлунках акул часто знаходять банки, відра та навіть монети. Є випадки, коли витягували навіть вибухівку, ядра і порохові бочки.
- Мегалодон: Найбільша акула в історії – мегалодон – була 15–18 метрів в довжину та важила 47 тонн. Вона вимерла близько двох з половиною мільйонів років тому.
А ось ТОП-10 найбільших акул у світі:
- Акула-мако (до 4,45 метра в довжину, вага – 280 кг)
- Тигрова акула (5,5 метра, 1500 кг)
- Велика біла акула (6,4 метра, 1900 кг)
- Гігантська акула (9,8 метра, 4000 кг)
- Велика китова акула (20 метрів, 34 000 кг)
Людство звикло вважати цих істот кровожерливими, але насправді акули не є найбільшою загрозою для людини в воді. Давайте більше дізнаємося про цих унікальних мешканців морів та океанів!
Які історичні події відбулись 14 липня
- 1021 рік — митрополит Київський Іоанн І урочисто відкриває і прославляє мощі святих руських князів Бориса та Гліба і встановлює день вшанування їх пам’яті;
- 1099 рік — учасники Першого хрестового походу беруть штурмом Єрусалим і вирізають майже всіх мусульман і євреїв (близько 40 тисяч осіб), спалюють мечеті та синагоги;
- 1789 — повсталі парижани взяли штурмом королівську в’язницю Бастилію — початок Великої французької революції;
- 1894 — у Львові відбувся перший на території України футбольний матч між командами Львова і Кракова;
- 1902 — Роуз Ізабель Спенсер стала першою жінкою, яка керувала дирижаблем у Лондоні;
- 1933 — вийшов перший мультфільм про моряка Попая;
- 1945 рік — новий уряд Королівства Італія декларує стан війни з Японською імперією;
- 1958 — в Іраку повалили монархію;
- 1969 — розпочалася «футбольна війна» між Сальвадором і Гондурасом;
- 1976 — у Канаді скасували смертну кару;
- 1983 — вийшла комп’ютерна гра Mario Bros;
- 1990 — на концерт Жана-Мішеля Жарра у Парижі прийшли близько 2 млн глядачів;
- 2000 — Георгій Гонгадзе звернувся до генпрокурора України з листом, у якому заявив про стеження за ним;
- 2015 — Іран підписав угоду Китаєм, Францією, росією, Великою Британією, США, Німеччиною та ЄС про обмеження своєї ядерної програми;
- 2016 — теракт у Ніцці (Франція) — під час святкування Дня взяття Бастилії на Англійській набережній терорист ІДІЛ на 19-тонній вантажівці здійснив наїзд на натовп, що спостерігав за салютом. Загинуло 86 осіб, 308 отримали поранення.
Хто народився 14 липня
- 1602 — Джуліо Мазаріні, французький кардинал, перший міністр Франції (1643—1661);
- 1862 — Густав Клімт, австрійський художник, один з основоположників модерну в живопису;
- 1903 — Ірвінг Стоун, американський письменник;
- 1918 — Інгмар Бергман, шведський театральний і кінорежисер;
- 1928 — Нодар Думбадзе, грузинський письменник;
- 1939 — Карел Готт, чеський естрадний співак;
- 1977 — Вікторія, кронпринцеса Швеції;
- 1983 рік — український стрибун на лижах з трампліна Віталій Шумбарець;
- 1987 рік — народний депутат України, командир батальйону “Свята Марія” Дмитро Лінько;
- 1993 рік — український письменник, блогер, мандрівник, ветеран російсько-
- української війни Валерій Маркус.
- 1988 — Конор Макгрегор, ірландський боєць змішаних єдиноборств.