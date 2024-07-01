Церковне свято 1 липня: що попросити в Кузьми та Дем’яна і чому жінкам не можна працювати

1 липня 2024 року за новим церковним календарем православні віряни згадують святих чудотворців Косму і Даміана. У народі цей день називають Кузьмою і Дем’яном. “Одеське Життя” розповідає про традиції та прикмети цього дня, а також яке свято відзначають у церкві за старим стилем.
Увага! У 2023 році Православна Церква України перейшла на новий стиль, і всі православні свята з фіксованою датою змістилися на 13 днів раніше. Проте деякі віряни, перш за все Української Православної церкви, продовжують дотримуватися колишнього календаря (юліанського), що залишається правом релігійних громад і монастирів.
Церковне свято в Україні за новим стилем
1 липня за новим стилем — це день пам’яті святих Косми і Даміана. Брати жили у Римі в III столітті. Вони рано втратили батька, і мати виховала їх у християнських традиціях.
Подорослішавши, брати стали лікарями та отримали дар зцілення. Вони лікували всіх безкоштовно, просячи лише увірувати в Христа. За це їх називали “безсрібниками”.
Під час гонінь на християн брати ховалися, але, щоб захистити інших, здалися. Їх примушували відмовитися від віри, але вони не зреклися. Коли імператор захворів, брати вилікували його, і багато хто увірував у Христа. Однак їхній наставник, заздрячи славі, вбив їх у горах.
Церковне свято 1 липня за старим стилем
За старим календарем, 1 липня згадують мучеників Леонтія, Іпатія та Феодула, а також починається Петрів піст — один із найлегших у православ’ї.
Народне свято 1 липня
У народі цей день називають Літніми Кузьминками або ж днем Кузьми та Дем’яна. Традиційно в цей час варять малинове варення та сушать листя малини для чаю від застуди.
Заборони на 1 липня
Церква забороняє лайку, сварки, злість, плітки, наклепи, жадібність та зневіру. Не можна відмовляти в допомозі тим, хто її потребує.
Народні прикмети застерігають не скаржитися на життя, не робити великих покупок і не заздрити, інакше успіху не буде. Жінкам заборонено важко працювати, інакше, за повір’ям, рік буде тяжким.
Що можна робити 1 липня
Оскільки Косма і Даміан були лікарями, у них просять зцілення від хвороб. Жінки збираються на посиденьки, відзначаючи жіночий день. Також вважається, що добрі справи на Кузьминки принесуть щастя.
Іменинники 1 липня
Іменини сьогодні святкують:
- за новим стилем – Ангеліна, Дем’ян, Кузьма, Петро;
- за старим стилем – Олександр, Василь, Віктор, Леонтій, Никанор.