Церковне свято 1 липня: що попросити в Кузьми та Дем’яна і чому жінкам не можна працювати

Увага! У 2023 році Православна Церква України перейшла на новий стиль, і всі православні свята з фіксованою датою змістилися на 13 днів раніше. Проте деякі віряни, перш за все Української Православної церкви, продовжують дотримуватися колишнього календаря (юліанського), що залишається правом релігійних громад і монастирів.

Церковне свято в Україні за новим стилем

1 липня за новим стилем — це день пам’яті святих Косми і Даміана. Брати жили у Римі в III столітті. Вони рано втратили батька, і мати виховала їх у християнських традиціях.

Подорослішавши, брати стали лікарями та отримали дар зцілення. Вони лікували всіх безкоштовно, просячи лише увірувати в Христа. За це їх називали “безсрібниками”.

Під час гонінь на християн брати ховалися, але, щоб захистити інших, здалися. Їх примушували відмовитися від віри, але вони не зреклися. Коли імператор захворів, брати вилікували його, і багато хто увірував у Христа. Однак їхній наставник, заздрячи славі, вбив їх у горах.

Церковне свято 1 липня за старим стилем

За старим календарем, 1 липня згадують мучеників Леонтія, Іпатія та Феодула, а також починається Петрів піст — один із найлегших у православ’ї.

Народне свято 1 липня

У народі цей день називають Літніми Кузьминками або ж днем Кузьми та Дем’яна. Традиційно в цей час варять малинове варення та сушать листя малини для чаю від застуди.

Заборони на 1 липня

Церква забороняє лайку, сварки, злість, плітки, наклепи, жадібність та зневіру. Не можна відмовляти в допомозі тим, хто її потребує.

Народні прикмети застерігають не скаржитися на життя, не робити великих покупок і не заздрити, інакше успіху не буде. Жінкам заборонено важко працювати, інакше, за повір’ям, рік буде тяжким.

Що можна робити 1 липня

Оскільки Косма і Даміан були лікарями, у них просять зцілення від хвороб. Жінки збираються на посиденьки, відзначаючи жіночий день. Також вважається, що добрі справи на Кузьминки принесуть щастя.

Іменинники 1 липня

Іменини сьогодні святкують: