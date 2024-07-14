Церковный и народный праздник 14 июля: история, традиции и запреты

Церковный и народный праздник 14 июля: история, традиции и запреты

«Одесская Жизнь» рассказывает, какой церковный праздник отмечают 14 июля по новому стилю — святых отцов шести Вселенских соборов, а также преподобного Стефана Махрищского. Также о празднике по старому стилю, народным традициям и запретам этого дня, именину.

В 2023 Православная церковь Украины перешла на новый календарный стиль, из-за чего все православные праздники с фиксированной датой сместились на 13 дней раньше. Однако некоторые верующие продолжают соблюдать старый календарь, и это остается правом религиозных общин и монастырей.

День памяти святых отцов шести Вселенских соборов

14 июля по новому церковному календарю (27 июля по старому) – день памяти святых отцов шести Вселенских соборов. Вселенские соборы – собрание предстоятелей и представителей всех поместных церквей для решения спорных вопросов и выработки общего подхода. Все решения, принятые на соборах, записывались в Книгу канонов (правил) и принимались церковью как учение.

Православная церковь признает семь святых Вселенских соборов:

  1. Никейский I – 325 год, против ереси Ария.
  2. Константинопольский I – 381 год, против ереси Македония.
  3. Эфесский — 431 год, против ереси Нестория.
  4. Халкидонский — 451 год, против ереси монофизитов.
  5. Константинопольский II — 553 год, «О трех главах».
  6. Константинопольский III – 680-681 годы, против ереси монофелитов.
  7. Никейский II — 787 год, против ереси иконоборцев.

Празднование святым отцам шести соборов объясняется тем, что седьмой собор был признан Вселенским на Поместном Константинопольском Соборе в 879-880 годах, тогда как каждый из предыдущих шести утвержден Вселенским на следующем за ним.

Память святых отцов шести Вселенских соборов отмечают в воскресенье, ближайшее к 16 июля, поэтому по праздникам нет фиксированной даты.

Преподобный Стефан Махрищский

Преподобный Стефан родился в Киеве и принял монашество в Киево-Печерском монастыре. Впоследствии, ища уединения, он основал скит возле городка Махрища (Московщина) в 1358 году. Он известен своими чудесами, такими как исцеление от паралича, эпилепсии и немоты, за что его прозвали Чудотворцем.

Церковный праздник 14 июля по старому стилю

14 июля по старому календарному стилю – день памяти бессеребренников и чудотворцев Космы и Дамиана.

Народный праздник 14 июля: Дозоры

В народном календаре 14 июля отмечают праздник Стефана Чудотворца, также известный как Дозоры. В этот день в поле выставляли дозорного, который предупреждал о внезапных штормах или дожде.

Что нельзя делать 14 июля

Церковь запрещает в этот день злословие, брань, зависть, жадность, клевету, сплетни, злобу, месть и уныние.

Народные традиции и запреты 14 июля

Народные приметы запрещают выбрасывать остатки пищи со стола, чтобы не привести к бедности, а также не следует поднимать найденные деньги, чтобы не остаться с пустым кошельком.

Что можно делать 14 июля

У святых отцов просят укрепление веры и силы духа, чтобы выдержать жизненные невзгоды. Считается, что молитва к святому Стефану Махрищскому способствует исполнению желаний и исцелению от недугов. По народным поверьям, в этот день следует сделать доброе дело, чтобы получить подарок от судьбы. Природа 14 июля имеет целебную силу, поэтому следует отправиться за город или пойти в лес за грибами, как это делали наши предки.

Именины сегодня

Именины сегодня по новому церковному календарю отмечают Иван, Ираклий, Константин, Николай, Петр, Степан, Федор.

По старому стилю именины в Ангелине, Демьяне, Кузьме, Петре.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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