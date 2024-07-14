Церковный и народный праздник 14 июля: история, традиции и запреты

«Одесская Жизнь» рассказывает, какой церковный праздник отмечают 14 июля по новому стилю — святых отцов шести Вселенских соборов, а также преподобного Стефана Махрищского. Также о празднике по старому стилю, народным традициям и запретам этого дня, именину.
В 2023 Православная церковь Украины перешла на новый календарный стиль, из-за чего все православные праздники с фиксированной датой сместились на 13 дней раньше. Однако некоторые верующие продолжают соблюдать старый календарь, и это остается правом религиозных общин и монастырей.
День памяти святых отцов шести Вселенских соборов
14 июля по новому церковному календарю (27 июля по старому) – день памяти святых отцов шести Вселенских соборов. Вселенские соборы – собрание предстоятелей и представителей всех поместных церквей для решения спорных вопросов и выработки общего подхода. Все решения, принятые на соборах, записывались в Книгу канонов (правил) и принимались церковью как учение.
Православная церковь признает семь святых Вселенских соборов:
- Никейский I – 325 год, против ереси Ария.
- Константинопольский I – 381 год, против ереси Македония.
- Эфесский — 431 год, против ереси Нестория.
- Халкидонский — 451 год, против ереси монофизитов.
- Константинопольский II — 553 год, «О трех главах».
- Константинопольский III – 680-681 годы, против ереси монофелитов.
- Никейский II — 787 год, против ереси иконоборцев.
Празднование святым отцам шести соборов объясняется тем, что седьмой собор был признан Вселенским на Поместном Константинопольском Соборе в 879-880 годах, тогда как каждый из предыдущих шести утвержден Вселенским на следующем за ним.
Память святых отцов шести Вселенских соборов отмечают в воскресенье, ближайшее к 16 июля, поэтому по праздникам нет фиксированной даты.
Преподобный Стефан Махрищский
Преподобный Стефан родился в Киеве и принял монашество в Киево-Печерском монастыре. Впоследствии, ища уединения, он основал скит возле городка Махрища (Московщина) в 1358 году. Он известен своими чудесами, такими как исцеление от паралича, эпилепсии и немоты, за что его прозвали Чудотворцем.
Церковный праздник 14 июля по старому стилю
14 июля по старому календарному стилю – день памяти бессеребренников и чудотворцев Космы и Дамиана.
Народный праздник 14 июля: Дозоры
В народном календаре 14 июля отмечают праздник Стефана Чудотворца, также известный как Дозоры. В этот день в поле выставляли дозорного, который предупреждал о внезапных штормах или дожде.
Что нельзя делать 14 июля
Церковь запрещает в этот день злословие, брань, зависть, жадность, клевету, сплетни, злобу, месть и уныние.
Народные традиции и запреты 14 июля
Народные приметы запрещают выбрасывать остатки пищи со стола, чтобы не привести к бедности, а также не следует поднимать найденные деньги, чтобы не остаться с пустым кошельком.
Что можно делать 14 июля
У святых отцов просят укрепление веры и силы духа, чтобы выдержать жизненные невзгоды. Считается, что молитва к святому Стефану Махрищскому способствует исполнению желаний и исцелению от недугов. По народным поверьям, в этот день следует сделать доброе дело, чтобы получить подарок от судьбы. Природа 14 июля имеет целебную силу, поэтому следует отправиться за город или пойти в лес за грибами, как это делали наши предки.
Именины сегодня
Именины сегодня по новому церковному календарю отмечают Иван, Ираклий, Константин, Николай, Петр, Степан, Федор.
По старому стилю именины в Ангелине, Демьяне, Кузьме, Петре.