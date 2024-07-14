Прогноз магнітних бур на 14 червня: чи чекатиме сьогодні головний біль

Раніше фахівці прогнозували період підвищеної геомагнітної активності у період з 12 по 14 липня. Окремі збурені періоди можливі 15-16 липня. Також слабка магнітна буря очікується 20 липня.

Як стверджують вчені, зараз Сонце наближається до піку свого 11-річного циклу активності, тому на ньому все частіше з’являються плями, і воно викидає спалахи. Часто вони супроводжуються корональними викидами маси, які можуть викликати Землі магнітні бурі.

Магнітні бурі можуть викликати перебої в роботі зв’язку, а також впливати на самопочуття літніх та метеозалежних людей. Зокрема, вони можуть відчувати головний біль, запаморочення, нудоту, біль у суглобах, втому, безсоння.

Щоб уберегтися від негативного впливу магнітних бур, слід: