Прогноз магнітних бур на 14 червня: чи чекатиме сьогодні головний біль

Прогноз магнітних бур на 14 червня: чи чекатиме сьогодні головний біль

За оновленими даними Центру прогнозування космічної погоди Національного агентства океанографічних та атмосферних досліджень (NOAA) США, сьогодні, в неділю, 14 липня 2024 року, магнітосфера Землі перебуватиме у збудженому стані, але суттєвих магнітних бур не очікується.

Раніше фахівці прогнозували період підвищеної геомагнітної активності у період з 12 по 14 липня. Окремі збурені періоди можливі 15-16 липня. Також слабка магнітна буря очікується 20 липня.

Як стверджують вчені, зараз Сонце наближається до піку свого 11-річного циклу активності, тому на ньому все частіше з’являються плями, і воно викидає спалахи. Часто вони супроводжуються корональними викидами маси, які можуть викликати Землі магнітні бурі.

Магнітні бурі можуть викликати перебої в роботі зв’язку, а також впливати на самопочуття літніх та метеозалежних людей. Зокрема, вони можуть відчувати головний біль, запаморочення, нудоту, біль у суглобах, втому, безсоння.

Щоб уберегтися від негативного впливу магнітних бур, слід:

  • приділяти час фізичної активності;
  • надавати перевагу здоровому харчуванню;
  • відпочивати та висипатися;
  • пити більше чистої води;
  • не зловживати алкоголем та жирною їжею;
  • уникати стресових факторів;
  • перевірити вміст домашньої аптечки на наявність необхідних ліків.
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Редакція ПРОФІЛЬ
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