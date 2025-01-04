Будівництво мосту через Дунай між Одеською областю та Румунією може розпочатися вже цього року

Як пише місцеве видання Izmail-City, після більш як 10-річного планування проект вже на етапі узгодження.

Передбачається, що міст Орлівка – Ісакча стане частиною великого південного транспортного коридору South Gate to Europe, що має стратегічне значення для України та Європейського Союзу, та з’єднає Україну з Євросоюзом через Румунію, Болгарію та Туреччину.

Окрім будівництва автодорожнього прикордонного мосту через річку Дунай, проект передбачає також прокладання залізничної колії сполученням Ізмаїл – Рені та розширення автодорожніх колій. Це має стати найкоротшим шляхом як між Україною та Болгарією, так і на всьому коридорі між Балтикою та Чорним морем.

Нещодавно у ЗМІ з’явилася інформація, що українські урядовці разом із зовнішніми партнерами повернулися до ідеї розвитку південного транспортного коридору.

Як зазначив посол Румунії в Україні, який підтвердив рішення про будівництво, цей проект має забезпечити якнайшвидше сполучення між Україною та ЄС, а також покращити інфраструктуру для міжнародної торгівлі. За його словами, рішення про будівництво мосту вже ухвалено, і зараз очікуються результати техніко-економічного обґрунтування.

Довжина мосту складе близько 800 метрів, а разом із підходами – до 12 км. Джерела також повідомляють, що інженерна споруда може стати повною копією вже збудованого та функціонуючого мосту «Нова Європа» (більш відомого як Відін-Калафат) між Болгарією та Румунією.

Також у рамках розвитку південного транспортного коридору обговорюється і будівництво паралельного автобану Одеса – Рені, який буде набагато коротшим за існуючу трасу і має розвантажити транспортний потік.

Зазначимо, що проект South Gate to Europe було розроблено понад 10 років тому, але через політичні та фінансові труднощі його реалізація постійно відкладалася. 2025 року український уряд планує затвердити його як національний пріоритет.

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