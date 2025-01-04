На кордоні з Молдовою на Одещині знову помітили диких «гостей» (відео)

Так, днями військовослужбовці Білгород-Дністровського загону зняли на відео видовищні моменти: сірого вовка, який спокійно крокував прикордонною зоною, а також цілу зграю кабанів, які вирішили влаштувати вечірню «прогулянку».

Прикордонники закликають громадян бути обережними та уникати контакту з дикими тваринами, адже така несподівана зустріч може завершитися не лише травмами, а й трагічними наслідками.

«Цікаво, що ці моменти з дикою природою надають прикордонній службі ще однієї унікальної межі – можливості відчути справжній адреналін не лише від охорони кордону, а й від «співпраці» з лісовими мешканцями», – додали у прес-службі відомства.

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