На кордоні з Молдовою на Одещині знову помітили диких «гостей» (відео)

Українсько-молдовський кордон дедалі частіше стає ареною для несподіваних «гостей» із дикої природи. На перший погляд ці сцени можуть видатися кумедними, але такі зустрічі несуть реальну небезпеку, попереджають у прес-службі Держприкордонслужби України.
Так, днями військовослужбовці Білгород-Дністровського загону зняли на відео видовищні моменти: сірого вовка, який спокійно крокував прикордонною зоною, а також цілу зграю кабанів, які вирішили влаштувати вечірню «прогулянку».
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Прикордонники закликають громадян бути обережними та уникати контакту з дикими тваринами, адже така несподівана зустріч може завершитися не лише травмами, а й трагічними наслідками.
«Цікаво, що ці моменти з дикою природою надають прикордонній службі ще однієї унікальної межі – можливості відчути справжній адреналін не лише від охорони кордону, а й від «співпраці» з лісовими мешканцями», – додали у прес-службі відомства.
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