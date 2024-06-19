На важливих трасах Одеської області триває ремонт мостів: що вже зроблено (фото)

На важливих трасах Одеської області триває ремонт мостів: що вже зроблено (фото)

На Одещині добігає завершення ремонт мосту на автодорозі Одеса-Рені біля села Миколаївка-Новоросійська та триває ремонт мосту через канал Кофа біля Кілії. Про перебіг робіт відзвітувала регіональна Служба відновлення та розвитку інфраструктури.

Наразі дорожники завершують асфальтування мосту на автомобільній дорозі М-15 Одеса-Рені біля с. Миколаївка-Новоросійська. Миколаївка-Новоросійська.

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Уже виконано такі роботи:

  • армування конструкції мосту;
  • встановлено монолітну залізобетонну плиту;
  • відновлено несучу здатність мосту;
  • укріплено опори мосту.

Також облаштовано систему водовідведення, відновлено тртуар і підходи до мосту, встановлено перильне огородження.

міст біля Миколаївки-Новоросійської

“Автодорога державного значення М-15 Одеса-Рені (на Бухарест) – основна транспортна магістраль Одеської області, що входить до міжнародного транспортного коридору. Це важливий стратегічний маршрут усієї країни, адже це економіко-логістична “брама” до річкових і морських портів, прифронтових областей і веде до контрольно-пропускних пунктів із державами-сусідами”, – зазначили дорожники.

Продолжается ремонт моста через канал Кофа на автомобильной дороге Т-16-07 Измаил-Килия-Вилково.

Уже демонтовано стару конструкцію мосту, влаштовано тимчасовий об’їзд. Також виконано роботи з влаштування шпунтового огородження опор, що будуються, влаштовано монтажний майданчик для підйомного крана, для подальшого монтажу балок прогонової будови.

міст через канал Кофа

Встановлено 10 паль довжиною 30 метрів. Виконано випробування на несучу здатність – результати позитивні.

міст через канал Кофа

Міст через канал Кофа – важлива стратегічна споруда півдня Одеської області. Ремонт мосту значно скоротить час шляху до Ізмаїла, особливо для мешканців м. Кілія, які зараз їдуть в об’їзд автодорогою М-15 Одеса – Рені. Крім цього важливість цієї артерії полягає в тому, що вона об’єднує Ізмаїльський і Кілійський порти.

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