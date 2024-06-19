На важливих трасах Одеської області триває ремонт мостів: що вже зроблено (фото)

Наразі дорожники завершують асфальтування мосту на автомобільній дорозі М-15 Одеса-Рені біля с. Миколаївка-Новоросійська. Миколаївка-Новоросійська.

Читайте також: На Одещині терміново ремонтують аварійний міст на найважливішій трасі

Уже виконано такі роботи:

армування конструкції мосту;

встановлено монолітну залізобетонну плиту;

відновлено несучу здатність мосту;

укріплено опори мосту.

Також облаштовано систему водовідведення, відновлено тртуар і підходи до мосту, встановлено перильне огородження.

“Автодорога державного значення М-15 Одеса-Рені (на Бухарест) – основна транспортна магістраль Одеської області, що входить до міжнародного транспортного коридору. Це важливий стратегічний маршрут усієї країни, адже це економіко-логістична “брама” до річкових і морських портів, прифронтових областей і веде до контрольно-пропускних пунктів із державами-сусідами”, – зазначили дорожники.

Продолжается ремонт моста через канал Кофа на автомобильной дороге Т-16-07 Измаил-Килия-Вилково.

Уже демонтовано стару конструкцію мосту, влаштовано тимчасовий об’їзд. Також виконано роботи з влаштування шпунтового огородження опор, що будуються, влаштовано монтажний майданчик для підйомного крана, для подальшого монтажу балок прогонової будови.

Встановлено 10 паль довжиною 30 метрів. Виконано випробування на несучу здатність – результати позитивні.

Міст через канал Кофа – важлива стратегічна споруда півдня Одеської області. Ремонт мосту значно скоротить час шляху до Ізмаїла, особливо для мешканців м. Кілія, які зараз їдуть в об’їзд автодорогою М-15 Одеса – Рені. Крім цього важливість цієї артерії полягає в тому, що вона об’єднує Ізмаїльський і Кілійський порти.

Читайте також: На Одещині ремонтують дорогу до портів: де закрито проїзд