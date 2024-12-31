Одесити до кінця 2025 року не зможуть пересуватися важливою магістраллю

Обмеження руху через Іванівський шляхопровід продовжено до 31 грудня 2025 року. Це пов’язано з результатами експертної оцінки, яка підтвердила, що стан споруди непридатний для експлуатації.

Рух міського транспорту та організація дорожнього руху були змінені ще у березні 2021 року. З того часу на шляхопроводі встановлено захисні конструкції, зокрема габаритні ворота та огорожі для безпеки пішоходів.

Для запобігання руху великогабаритного транспорту були вжиті фізичні обмеження. Міська влада зазначає, що такі заходи залишатимуться чинними до завершення реконструкції об’єкта.

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