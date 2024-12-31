Новини Одеси та Одеської області

Одесити до кінця 2025 року не зможуть пересуватися важливою магістраллю

Одесити до кінця 2025 року не зможуть пересуватися важливою магістраллю

Рух транспорту через Іванівський шляхопровід в Одесі залишатиметься обмеженим до кінця 2025 року через незадовільний технічний стан споруди. Про це повідомляє пресслужба Одеської міськради.

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Обмеження руху через Іванівський шляхопровід продовжено до 31 грудня 2025 року. Це пов’язано з результатами експертної оцінки, яка підтвердила, що стан споруди непридатний для експлуатації.

Рух міського транспорту та організація дорожнього руху були змінені ще у березні 2021 року. З того часу на шляхопроводі встановлено захисні конструкції, зокрема габаритні ворота та огорожі для безпеки пішоходів.

Для запобігання руху великогабаритного транспорту були вжиті фізичні обмеження. Міська влада зазначає, що такі заходи залишатимуться чинними до завершення реконструкції об’єкта.

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