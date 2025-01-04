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Строительство моста через Дунай между Одесской областью и Румынией может начаться уже в этом году

Строительство моста через Дунай между Одесской областью и Румынией может начаться уже в этом году

Строительство моста через реку Дунай между населенными пунктами Орловка (Украина) и Исакча (Румыния) после долгих лет обсуждений может начаться уже в 2025 году.

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Как пишет местное издание Izmail-City, после более чем 10-летнего планирования проект уже на этапе согласования.

Предполагается, что мост Орловка – Исакча станет частью крупного южного транспортного коридора South Gate to Europe, имеющего стратегическое значение для Украины и Европейского Союза, и соединит Украину с Евросоюзом через Румынию, Болгарию и Турцию.

Кроме строительства автодорожного пограничного моста через реку Дунай, проект предусматривает также прокладку железнодорожного пути сообщением Измаил – Рени и расширение автодорожных путей. Это должно было стать кратчайшим путем как между Украиной и Болгарией, так и на всем коридоре между Балтикой и Черным морем.

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Недавно в СМИ появилась информация, что украинские члены правительства вместе с внешними партнерами вернулись к идее развития южного транспортного коридора.

Как отметил посол Румынии в Украине, подтвердивший решение о строительстве, данный проект должен обеспечить скорейшее сообщение между Украиной и ЕС, а также улучшить инфраструктуру для международной торговли. По его словам, решение о строительстве моста уже принято, и сейчас ожидаются результаты технико-экономического обоснования.

Длина моста составит около 800 метров, а вместе с подходами – до 12 км. Источники также сообщают, что инженерное сооружение может стать полной копией уже построенного и функционирующего моста «Новая Европа» (более известного как Видин-Калафат) между Болгарией и Румынией.

Также в рамках развития южного транспортного коридора обсуждается и строительство параллельного автобана Одесса – Рени, который будет гораздо короче существующей трассы и должен разгрузить транспортный поток.

Отметим, что проект South Gate to Europe был разработан более 10 лет назад, но из-за политических и финансовых трудностей его реализация постоянно откладывалась. В 2025 году украинское правительство планирует утвердить его как национальный приоритет.

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