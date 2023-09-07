Буданов привітав українців із Днем розвідки та пообіцяв помститися за “наше море”

Сьогодні, 7 вересня, в Україні відзначають День воєнної розвідки. Керівник ГУР Міністерства оборони України Кирило Буданов привітав українців зі святом.

7 вересня 1992 року відповідно до Указу Президента про Управління військової стратегічної розвідки Міністерства оборони України у складі оборонного відомства було створено розвідувальний орган стратегічного рівня. Це стало початком історії військової розвідки незалежної України.

Глава ГУР МО Кирило Буданов привітав своїх колег та побратимів із професійним святом.

Сама сутність професії військового розвідника ніколи не передбачала суспільної оцінки нашої діяльності, адже розвідники – люди мовчазного подвигу. Але широкомасштабна загарбницька війна та динамічні геополітичні зміни в безпеці внесли значні корективи в роботу розвідки. В даний час весь світ спостерігає за нашими досягненнями та довіряє нам та наданій інформації. Попереджений значить озброєний!

За його словами, успішне виконання бойових завдань у тилу ворога, проведення спеціальних операцій, звільнення заручників та полонених зробили безцінний внесок розвідників у боротьбу за суверенітет держави та свободу мільйонів українців.

Буданов підкреслив, що розвідка — це не лише героїчні вчинки та подвиги, це, перш за все, напружена, важка щоденна праця, яка потребує великих зусиль, постійної витримки, волі, ґрунтовних знань та майстерності для загальнодержавних та національних інтересів.

І додав:

Ми помстимось російській нечисті за наших бійців, за вбитих та покалічених дітей, за сиріт та батьків, за українські міста та села, за наше небо, нашу землю та наше море!

Про успішні операції ГУР у Чорному морі

З перших годин повномасштабного російського вторгнення українські розвідники ведуть плідну роботу зі знищення та підриву обороноздатності ворога. Важко навіть уявити, скільки операцій провели наші розвідники з початку війни. Деталі деяких уже відомі, подробиці інших дізнаємось згодом.

Нагадаємо, у серпні в районі так званих «Вишок Бойка» сталося зіткнення російського військового літака та українських бойових катерів. Літак окупантів спробував атакувати українські військові суди, але отримав відповідь.

24 серпня, у День Незалежності України у рамках спецоперації українські військові висадились у Криму. Відбувся бій за участю плавальних засобів та авіації.