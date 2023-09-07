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Буданов поздравил украинцев с Днем разведки и пообещал отомстить за “наше море”

Буданов поздравил украинцев с Днем разведки и пообещал отомстить за “наше море”

Сегодня, 7 сентября, в Украине отмечают День военной разведки. Руководитель ГУР Министерства обороны Украины Кирилл Буданов поздравил украинцев с праздником.

7 сентября 1992 года в соответствии с Указом Президента об Управлении военной стратегической разведки Министерства обороны Украины, в составе оборонного ведомства был создан разведывательный орган стратегического уровня. Это явилось началом истории военной разведки независимой Украины.

Глава ГУР МО Кирилл Буданов поздравил своих коллег и побратимов с профессиональным праздником:

Сама сущность профессии военного разведчика никогда не предполагала общественной оценки нашей деятельности, ведь разведчики – люди молчаливого подвига. Но широкомасштабная захватническая война и динамические геополитические изменения в среде безопасности внесли значительные коррективы в работу разведки. В настоящее время весь мир наблюдает за нашими достижениями и доверяет нам и предоставленной информации. Предупрежден – значит вооружен!

По его словам, успешные выполнение боевых задач в тылу врага, проведение специальных операций, освобождение заложников и пленных внесли бесценный вклад разведчиков в борьбу за суверенитет государства и свободу миллионов украинцев.

Буданов подчеркнул, что разведка — это не только героические поступки и подвиги, это, прежде всего, напряженный, тяжелый ежедневный труд, который требует больших усилий, постоянной выдержки, воли, основательных знаний и мастерства для общегосударственных и национальных интересов.

И добавил:

Мы отомстим российской нечисти за наших бойцов, за убитых и искалеченных детей, за сирот и родителей, за украинские города и села, за наше небо, нашу землю и наше море!

Об успешных операциях ГУР в Черном море

С первых часов полномасштабного российского вторжения украинские разведчики ведут плодотворную работу по уничтожению и подрыву обороноспособности врага. Трудно даже представить сколько операций провели наши разведчики с начала войны. Детали некоторых уже известны, подробности других узнаем со временем.

Напомним, в августе, в районе так называемых «Вышек Бойко», произошло столкновение российского военного самолета и украинских боевых катеров. Самолет оккупантов попытался атаковать украинские военные суда, но получил ответ. 

24 августа, в День Независимости Украины, в рамках спецоперации украинские военные высадились в Крыму. Произошел бой с участием плавательных средств и авиации.

 

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