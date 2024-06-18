Біля села Одеської області відновлюють аварійну дорогу

40 років у медицині: історія медсестри Ніни Бровченко з Любашівки У сьогоднішніх умовах психічне здоров’я українців потребує особливої уваги фахівців. За нещодавніми дослідженнями, 77 відсотків громадян почувають себе важко фізично, морально, а також психологічно. Загалом кожен другий українець почувається емоційно гірше, ніж три роки тому. Про милосердя до хворих та професію ми говорили з медсестрою психіатричного кабінету Любашівської багатопрофільної лікарні інтенсивного лікування Ніною Бровченко. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Одеська область: на залізниці трагічно загинула дівчинка-підліток Сьогодні вдень, 16 червня, у Подільському районі Одеської області сталася трагедія на залізниці – потяг збив на смерть 15-річну дівчинку. Обставини події розслідують правоохоронці. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

58 років на передовій медицини: історія Антона Ланецького — головлікаря Ренійської лікарні З 1980 року ми вітали медиків із професійним святом у третю неділю червня. Однак торік Президент Володимир Зеленський підписав Указ, згідно з яким День медичного працівника в Україні перенесено на 27 липня. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ