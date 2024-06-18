Біля села Одеської області відновлюють аварійну дорогу

Добігають до завершення роботи з аварійного відновлення дороги загального користування державного значення Т-16-15, яка проходить через село Новоборисівка в Роздільнянському районі Одеської області.
Про це повідомляє Служба відновлення та розвитку інфраструктури в Одеській області.
“Виконуємо аварійно-відновлювальні роботи для поліпшення проїзної спроможності ділянки автодороги Т-16-15 КПП “Великоплоске” – Новопетрівка -Цебрикове – Знам’янка – Березівка”, – йдеться в повідомленні.
Ремонт дороги проводиться спільними зусиллями Служби з Новоборисівською територіальною громадою.
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Враховуючи обмежене фінансування дорожньої галузі, наразі один з основних методів виконання дорожніх робіт – співфінансування з місцевими органами територіальних громад.
Зазначається, що дорожні роботи виконуються виключно в межах експлуатаційного утримання, без зупинки руху автотранспорту.
Раніше Державне підприємство “Служба місцевих автомобільних доріг” оголосило тендер на ремонт дороги місцевого значення, що з’єднує села Роздільнянського району Одеської області – Новопавлівку, Перехрестово Перше та Малу Топорівку.