В Одеській області почали ремонт доріг, на який витратять мільярд

Про це повідомляє Служба відновлення та розвитку інфраструктури в Одеській області.

Цей шляхопровід важливий, оскільки з’єднує морські ворота країни зі столицею України. За добу тут проїжджає близько 30 тисяч автівок, тож, вкрай важливо підтримувати в належному експлуатаційному стані такі маршрути, зазначають дорожники.

“Готуємо розподільчу плиту проїзду під монтаж перехідних плит, укріплюємо щебенем. Також після виконання цих видів робіт передбачено асфальтування шляхопроводу”, – йдеться в повідомленні.

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У Службі відновлення наголосили, що роботи виконуються виключно в межах експлуатаційного утримання та за сприятливих погодних умов.

Раніше прокуратура Одеської області скасувала тендер на ремонт дороги в селі Єреміївка через порушення в закупівельній процедурі.

На утримання доріг Одеської області витратять понад мільярд

Служба відновлення та розвитку інфраструктури в Одеській області оголосила тендер на експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування державного значення.

Переможець тендеру повинен буде утримувати 840 кілометрів доріг до 31 грудня 2026 року. Аукціон з очікуваною вартістю закупівлі в 1 мільярд 247 мільйонів 103 тисяч 770 гривень має відбутися 8 березня.

Як зазначається в системі електронних закупівель Prozorro, йдеться про одну міжнародну трасу, а зокрема 96,7 кілометра міжнародної траси М-13 Кропивницький – Платонове (на м. Кишинів), п’ять регіональних трас і вісім територіальних.

Регіональні траси:

Р-33 Вінниця – Турбів – Гайсин – Балта – Велика Михайлівка (61,8 кілометра).

Р-54 Краснопілка – Теплик – Бершадь – Саврань – Дубинове (47,9 км).

Р-55 /М-14/ – Вознесенськ – Новий Буг (48 км).

Р-71 Одеса – Іванівка – Ананьїв – Піщана – Хащувате – Колодисте – Рижавка (152,2 км).

Р-75 Контрольно-пропускний пункт “Тимкове” – Балта – Первомайськ – Доманівка – Олександрівка (78,3 км).

Територіальні: