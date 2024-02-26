Новини Одеси та Одеської області

В Одеській області почали ремонт доріг, на який витратять мільярд

В Одеській області почали ремонт доріг, на який витратять мільярд

Дорожники розпочали ремонт 36-метрового шляхопроводу на автодорозі Київ-Одеса поблизу села Єреміївка. Протягом двох років планується ремонт ще на 14 ділянках доріг Одеської області.

Про це повідомляє Служба відновлення та розвитку інфраструктури в Одеській області.

Цей шляхопровід важливий, оскільки з’єднує морські ворота країни зі столицею України. За добу тут проїжджає близько 30 тисяч автівок, тож, вкрай важливо підтримувати в належному експлуатаційному стані такі маршрути, зазначають дорожники.

“Готуємо розподільчу плиту проїзду під монтаж перехідних плит, укріплюємо щебенем. Також після виконання цих видів робіт передбачено асфальтування шляхопроводу”, – йдеться в повідомленні.

Читайте також: В Одеській області терміново ремонтують аварійний міст на найважливішій трасі

У Службі відновлення наголосили, що роботи виконуються виключно в межах експлуатаційного утримання та за сприятливих погодних умов.

Раніше прокуратура Одеської області скасувала тендер на ремонт дороги в селі Єреміївка через порушення в закупівельній процедурі.

На утримання доріг Одеської області витратять понад мільярд

Служба відновлення та розвитку інфраструктури в Одеській області оголосила тендер на експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування державного значення.

Переможець тендеру повинен буде утримувати 840 кілометрів доріг до 31 грудня 2026 року. Аукціон з очікуваною вартістю закупівлі в 1 мільярд 247 мільйонів 103 тисяч 770 гривень має відбутися 8 березня.

Як зазначається в системі електронних закупівель Prozorro, йдеться про одну міжнародну трасу, а зокрема 96,7 кілометра міжнародної траси М-13 Кропивницький – Платонове (на м. Кишинів), п’ять регіональних трас і вісім територіальних.

Регіональні траси:

  • Р-33 Вінниця – Турбів – Гайсин – Балта – Велика Михайлівка (61,8 кілометра).
  • Р-54 Краснопілка – Теплик – Бершадь – Саврань – Дубинове (47,9 км).
  • Р-55 /М-14/ – Вознесенськ – Новий Буг (48 км).
  • Р-71 Одеса – Іванівка – Ананьїв – Піщана – Хащувате – Колодисте – Рижавка (152,2 км).
  • Р-75 Контрольно-пропускний пункт “Тимкове” – Балта – Первомайськ – Доманівка – Олександрівка (78,3 км).

Територіальні:

  • Т-16-11 Контрольно-пропускний пункт “Олексіївка” – Кодима – Балта (62,5 км).
  • Т-16-14 Контрольно-пропускний пункт “Осипівка” – Захарівка – Ширяєве (8,8 км).
  • Т-16-15 Контрольно-пропускний пункт “Великоплоске” – Новопетрівка – Цебрикове – Знам’янка – Березівка (60,3 км).
  • Т-16-22 Кодима – Слобідка – Подольськ (49,1 км).
  • Т-16-23 Ананьїв – Троїцьке – Березівка – Вікторівка (100,8 км).
  • Т-16-37 Подольськ – Федорівка – /М-13/ (17,1 км).
  • Т-16-38 Контрольно-пропускний пункт “Станіславка” – Станіславка – Мурована (20,3 км).
  • Т-16-40 Миколаївка – Андрієво-Іванівка – Настасівка (36,1 км).
Avatar photo
Редакція ПРОФІЛЬ

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини

купить квартиру в Одессе

Вибір редакції

Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2024, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk
Повідомити про помилку
Текст, який буде надіслано нашим редакторам:
Надіслати