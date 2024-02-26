В Одеській області почали ремонт доріг, на який витратять мільярд

Дорожники розпочали ремонт 36-метрового шляхопроводу на автодорозі Київ-Одеса поблизу села Єреміївка. Протягом двох років планується ремонт ще на 14 ділянках доріг Одеської області.
Про це повідомляє Служба відновлення та розвитку інфраструктури в Одеській області.
Цей шляхопровід важливий, оскільки з’єднує морські ворота країни зі столицею України. За добу тут проїжджає близько 30 тисяч автівок, тож, вкрай важливо підтримувати в належному експлуатаційному стані такі маршрути, зазначають дорожники.
“Готуємо розподільчу плиту проїзду під монтаж перехідних плит, укріплюємо щебенем. Також після виконання цих видів робіт передбачено асфальтування шляхопроводу”, – йдеться в повідомленні.
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У Службі відновлення наголосили, що роботи виконуються виключно в межах експлуатаційного утримання та за сприятливих погодних умов.
Раніше прокуратура Одеської області скасувала тендер на ремонт дороги в селі Єреміївка через порушення в закупівельній процедурі.
На утримання доріг Одеської області витратять понад мільярд
Служба відновлення та розвитку інфраструктури в Одеській області оголосила тендер на експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування державного значення.
Переможець тендеру повинен буде утримувати 840 кілометрів доріг до 31 грудня 2026 року. Аукціон з очікуваною вартістю закупівлі в 1 мільярд 247 мільйонів 103 тисяч 770 гривень має відбутися 8 березня.
Як зазначається в системі електронних закупівель Prozorro, йдеться про одну міжнародну трасу, а зокрема 96,7 кілометра міжнародної траси М-13 Кропивницький – Платонове (на м. Кишинів), п’ять регіональних трас і вісім територіальних.
Регіональні траси:
- Р-33 Вінниця – Турбів – Гайсин – Балта – Велика Михайлівка (61,8 кілометра).
- Р-54 Краснопілка – Теплик – Бершадь – Саврань – Дубинове (47,9 км).
- Р-55 /М-14/ – Вознесенськ – Новий Буг (48 км).
- Р-71 Одеса – Іванівка – Ананьїв – Піщана – Хащувате – Колодисте – Рижавка (152,2 км).
- Р-75 Контрольно-пропускний пункт “Тимкове” – Балта – Первомайськ – Доманівка – Олександрівка (78,3 км).
Територіальні:
- Т-16-11 Контрольно-пропускний пункт “Олексіївка” – Кодима – Балта (62,5 км).
- Т-16-14 Контрольно-пропускний пункт “Осипівка” – Захарівка – Ширяєве (8,8 км).
- Т-16-15 Контрольно-пропускний пункт “Великоплоске” – Новопетрівка – Цебрикове – Знам’янка – Березівка (60,3 км).
- Т-16-22 Кодима – Слобідка – Подольськ (49,1 км).
- Т-16-23 Ананьїв – Троїцьке – Березівка – Вікторівка (100,8 км).
- Т-16-37 Подольськ – Федорівка – /М-13/ (17,1 км).
- Т-16-38 Контрольно-пропускний пункт “Станіславка” – Станіславка – Мурована (20,3 км).
- Т-16-40 Миколаївка – Андрієво-Іванівка – Настасівка (36,1 км).