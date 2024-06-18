Возле села Одесской области восстанавливают аварийную дорогу

Возле села Одесской области восстанавливают аварийную дорогу

Подходят к завершению работы по аварийному восстановлению дороги общего пользования государственного значения Т-16-15, которая проходит через село Новоборисовка в Раздельнянском районе Одесской области.

Об этом сообщает Служба восстановления и развития инфраструктуры в Одесской области.

«Выполняем аварийно-восстановительные работы для улучшения проездной способности участка автодороги Т-16-15 КПП «Великоплоское» — Новопетровка -Цебриково — Знаменка — Березовка», — говорится в сообщении.

ремонт дороги

Ремонт дороги проводится совместными усилиями Службы с Новоборисовской территориальной громадой.

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ремонт дороги

Учитывая ограниченное финансирование дорожной отрасли, сейчас один из основных методов выполнения дорожных работ — софинансирование с местными органами территориальных громад.

Отмечается, что дорожные работы выполняются исключительно в пределах эксплуатационного содержания, без остановки движения автотранспорта.

ремонт дороги

Ранее Государственное предприятие «Служба местных автомобильных дорог» объявило тендер на ремонт дороги местного значения, которая соединяет села Раздельнянского района Одесской области – Новопавловку, Перекрестово Первое и Малую Топоровку.

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