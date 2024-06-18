Возле села Одесской области восстанавливают аварийную дорогу

40 лет в медицине: история медсестры Нины Бровченко из Любашевки В сегодняшних условиях психическое здоровье украинцев требует особого внимания специалистов. По недавним исследованиям, 77 процентов граждан чувствуют себя тяжело физически, морально, а также психологически. В целом каждый второй украинец чувствует себя эмоционально хуже, чем три года назад. О милосердии к больным и профессии мы говорили с медсестрой психиатрического кабинета Любашевской многопрофильной больницы интенсивного лечения Ниной Бровченко. ПОДРОБНЕЕ

Одесская область: на железной дороге трагически погибла девочка-подросток Сегодня днем, 16 июня, в Подольском районе Одесской области случилась трагедия на железной дороге – поезд сбил насмерть 15-летнюю девочку. Обстоятельства происшествия расследуют правоохранители. ПОДРОБНЕЕ

58 лет на передовой медицины: история Антона Ланецкого — главврача Ренийской больницы С 1980 года мы поздравляли медиков с профессиональным праздником в третье воскресенье июня. Однако в прошлом году Президент Владимир Зеленский подписал Указ, согласно которому День медицинского работника в Украине перенесен на 27 июля. ПОДРОБНЕЕ