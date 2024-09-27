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Більше не загубимося: в Одесі розробляють довідник перейменованих вулиць

Більше не загубимося: в Одесі розробляють довідник перейменованих вулиць

В Одесі готують до випуску довідник вулиць, які були перейменовані в області. У ньому будуть представлені не лише нові назви топонімів, а й історії людей, на честь яких були названі ці вулиці. Видання дозволить кожному охочому ознайомитися з процесом перейменування та дізнатися, чому обрали саме ці назви. Про це розповів член робочої групи з перейменування Артем Карташов.

В Одеській обласній військовій адміністрації зазначають, що довідник буде готовий уже за один-два тижні. Він матиме текстову та графічну частину, зокрема, міститиме зображення робіт видатних осіб, на честь яких перейменували вулиці. Також будуть посилання на архівні документи та відеоматеріали.

Особливу увагу приділено аналізу радянської спадщини, яку виключено з публічного простору через участь багатьох так званих «великих одеситів» у кривавих історичних подіях.

Нагадаємо, в Одеській області черговим перейменуванням було змінено 26 назв селам та селищам

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