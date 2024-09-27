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Больше не потеряемся: в Одессе разрабатывают справочник переименованных улиц

Больше не потеряемся: в Одессе разрабатывают справочник переименованных улиц

В Одессе готовят к выпуску справочник улиц, которые были переименованы в области. В нем будут представлены не только новые названия топонимов, но и истории людей, в честь которых были названы эти улицы. Издание позволит каждому желающему ознакомиться с процессом переименования и узнать, почему выбрали именно эти названия. Об этом рассказал член рабочей группы по переименованию Артем Карташов.

В Одесской областной военной администрации отмечают, что справочник будет готов уже через одну-две недели. Он будет иметь текстовую и графическую часть, в частности, содержать изображения работ выдающихся лиц, в честь которых переименовали улицы. Также будут ссылки на архивные документы и видеоматериалы.

Особое внимание уделено анализу советского наследия, которое исключено из публичного пространства из-за участия многих так называемых «великих одесситов» в кровавых исторических событиях.

Напомним, в Одесской области очередным переименованием было изменено 26 названий  селам и поселкам.

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