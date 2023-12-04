Новини Одеси та Одеської області

Біля одного із сіл Одещини підірвали міну

Біля одного із сіл Одещини підірвали міну

Під час шторму до берегів Одещини біля села Приморське Вилківської громади винесло якірну міну, яку українські військові ліквідували.

Як повідомили у Силах оборони півдня України, небезпечну знахідку було оперативно знешкоджено шляхом контрольованого підриву.

Роботи з контрольованого підриву вибухонебезпечного предмета провели фахівці підрозділу протимінної боротьби.

Військові в черговий раз нагадують, що узбережжя і прибережні води Чорного моря залишаються небезпечною зоною. А через штормову погоду загроза мінної небезпеки лише зростає

У разі виявлення вибухонебезпечних чи підозрілих предметів, у жодному разі не можна до них наближатися, торкатися та намагатися самостійно переміщувати. Негайно обмежте доступ до небезпечної зони та повідомте про знахідку відповідні служби.

Нагадаємо, 12 листопада біля берегів Одеської області підірвали протикорабельну міну (відео)

Стаття на тему: Міни: які бувають, як виглядають і як від них уберегтися одеситам (фото).

Актуальна інформація ЗА Одесу у нашому Telegram каналі! Новини, фоторепортажі та історични факти про Одесу.
Читайте нас у Viber! На каналі «Комуналка» розповідаємо про комунальні платежі, тарифи, пільги та субсидії.
Редакция
Редакція ПРОФІЛЬ

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини
Вибір редакції

Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2023, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk
Повідомити про помилку
Текст, який буде надіслано нашим редакторам:
Надіслати