Біля одного із сіл Одещини підірвали міну

Як повідомили у Силах оборони півдня України, небезпечну знахідку було оперативно знешкоджено шляхом контрольованого підриву.

Роботи з контрольованого підриву вибухонебезпечного предмета провели фахівці підрозділу протимінної боротьби.

Військові в черговий раз нагадують, що узбережжя і прибережні води Чорного моря залишаються небезпечною зоною. А через штормову погоду загроза мінної небезпеки лише зростає

У разі виявлення вибухонебезпечних чи підозрілих предметів, у жодному разі не можна до них наближатися, торкатися та намагатися самостійно переміщувати. Негайно обмежте доступ до небезпечної зони та повідомте про знахідку відповідні служби.

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