Возле одного из сел Одесской области взорвали мину

Во время шторма к берегам Одесской области у села Приморское Вилковской громады вынесло якорную мину, которую украинские военные ликвидировали.
Как сообщили в Силах обороны юга Украины, опасная находка была оперативно обезврежена путем контролируемого подрыва.
Работы по контролируемому взрыву взрывоопасного предмета провели специалисты подразделения противоминной борьбы.
Военные в очередной раз напоминают, что побережье и прибрежные воды Черного моря остаются небезопасной зоной. А из-за штормовой погоды угроза минной опасности только растет
В случае обнаружения взрывоопасных или подозрительных предметов, ни в коем случае нельзя к ним приближаться, касаться и пытаться самостоятельно перемещать. Немедленно ограничьте доступ к опасной зоне и сообщите о находке соответствующих служб.
Напомним, 12 ноября у берегов Одесской области взорвали противокорабельную мину (видео)
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