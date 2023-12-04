Новости Одессы и Одесской области

Возле одного из сел Одесской области взорвали мину

Возле одного из сел Одесской области взорвали мину

Во время шторма к берегам Одесской области у села Приморское Вилковской громады вынесло якорную мину, которую украинские военные ликвидировали.

Как сообщили в Силах обороны юга Украины, опасная находка была оперативно обезврежена путем контролируемого подрыва.

Работы по контролируемому взрыву взрывоопасного предмета провели специалисты подразделения противоминной борьбы.

Военные в очередной раз напоминают, что побережье и прибрежные воды Черного моря остаются небезопасной зоной. А из-за штормовой погоды угроза минной опасности только растет

В случае обнаружения взрывоопасных или подозрительных предметов, ни в коем случае нельзя к ним приближаться, касаться и пытаться самостоятельно перемещать. Немедленно ограничьте доступ к опасной зоне и сообщите о находке соответствующих служб.

Напомним, 12 ноября у берегов Одесской области взорвали противокорабельную мину (видео)

Статья на тему: Мины: какие бывают, как выглядят и как от них уберечься одесситам (фото).

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