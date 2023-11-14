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До узбережжя Одещини прибило протикорабельну міну (відео)

До узбережжя Одещини прибило протикорабельну міну (відео)

Штормовий вітер та хвилі принесли ще одну протикорабельну міну до узбережжя Одещини, яку знешкодили фахівці. 

Про це повідомили в Силах оборони півдня України.

У повідомленні йдеться, що вибухонебезпечний предмет оперативно знешкодила команда фахівців-підривників зі складу Сил оборони півдня України.

Військові попереджають одеситів та мешканців прибережної зони, що узбережжя та прибережні води Чорного моря залишаються небезпечною зоною, саме через мінну загрозу, зокрема під час штормової погоди.

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У разі виявлення вибухонебезпечних чи підозрілих предметів, у жодному разі не можна до них наближатися, торкатися та намагатися самостійно переміщувати. Негайно обмежте доступ до небезпечної зони та повідомте про знахідку відповідні служби.

Фото ілюстративне

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