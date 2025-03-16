Про це інформує комунальне управління (КУ) «СМЕП».
Водіїв закликають бути уважними за кермом і дотримуватись швидкісного режиму.
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Нагадаємо, «берлінські подушки» – це свого роду аналог «лежачих поліцейських». Громадський транспорт може проїжджати по них, не пригальмовуючи, а от легкові авто змушені знижувати швидкість.
Ще до повномасштабної війни такі пристрої з’явилися на площі Дерев’янка на Черемушках і при в’їзді на круг біля термінала Одеського аеропорту. Втім, любителів дрифту такі «подушки» не дуже зупинили.
Фото КУ «СМЕП»