В Одессе на Грушевского
Шукаємо менеджера з продажу реклами

Про це інформує комунальне управління (КУ) «СМЕП».

Водіїв закликають бути уважними за кермом і дотримуватись швидкісного режиму.

"Берлінські подушки" на Грушевського в Одесі

В Одесі встановлюють "берлінські подушки" на Грушевського

Читайте також: На жвавому перехресті в центрі Одеси тиждень не працюватиме світлофор

Нагадаємо, «берлінські подушки» – це свого роду аналог «лежачих поліцейських». Громадський транспорт може проїжджати по них, не пригальмовуючи, а от легкові авто змушені знижувати швидкість.

"Берлінські подушки" та авто

Ще до повномасштабної війни такі пристрої з’явилися на площі Дерев’янка на Черемушках і при в’їзді на круг біля термінала Одеського аеропорту. Втім, любителів дрифту такі «подушки» не дуже зупинили.

Фото КУ «СМЕП»

Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Зворотній зв'язок в режимі реального часу
Переглянути всі коментарі

Ще за темою