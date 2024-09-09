Авторка шкільного підручника у відчаї запропонувала його розмалювати: що стало причиною

У новому підручнику з української мови для 7 класу, авторства Анастасії Онатій та Тараса Ткачука, виявили карту України без Криму. Цей підручник рекомендований Міністерством освіти і науки України та виданий у 2024 році за рахунок державних коштів.

Авторка підручника Анастасія Онатій пояснила, що карта України без Криму з’явилася у посібнику «через прикру неуважність».

Вона навела пояснення дизайнерів, які працювали над підручником. За їхніми словами, був придбаний сет зображень, в якому містилися два варіанти карти України — з Кримом та без. У процесі верстки шар, на якому був варіант без півострова, опинився зверху і такий варіант пішов у друк, бо на помилку ніхто не звернув уваги.

«Карта не суцільна: вона складається з двох контурів. Контур півострова Крим розмістився при копіюванні та перенесенні на шар нижче білого кола. А інший контур – розташований на шарі, який вище білого кола. Дизайнер зосередив свою увагу на контурах, щоб не було зайвих. І на жаль, не помітив, що об’єкта немає на верхньому шарі», – пояснили дизайнери.

В електронному варіанті книги мапу вже замінили на варіант з українським Кримом. А ось щоб якось виправити ситуацію з друкованою версією, авторка підручника Анастасія Онатій запропонувала колегам-освітянам, які отримають її підручник, проводити на уроках флешмоб «Домалюй Крим».

«Це прикра неуважність, і я щиро вибачаюся за цю помилку. Пропоную провести флешмоб, щоб виправити ситуацію та навчити дітей важливості уважності та відповідальності», – зазначила вона.

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