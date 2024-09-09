Новости Одессы и Одесской области

Автор школьного учебника в отчаянии предложила его разрисовать: что стало причиной

Автор школьного учебника в отчаянии предложила его разрисовать: что стало причиной

В новом учебнике по украинскому языку для 7 класса обнаружили карту Украины без Крыма. Автор учебника Анастасия Онатий объяснила это досадной невнимательностью, а дизайнеры указали на техническую ошибку. Для исправления ситуации автор предложила провести флешмоб «Дорисуй Крым».

В новом учебнике по украинскому языку для 7 класса, авторства Анастасии Онатий и Тараса Ткачука, обнаружили карту Украины без Крыма. Этот учебник рекомендован Министерством образования и науки Украины и издан в 2024 году за счет государственных средств.

Автор учебника Анастасия Онатий объяснила, что карта Украины без Крыма появилась в пособии «из-за досадной невнимательности».

книга без Крыма

Она привела объяснения дизайнеров, которые работали над учебником. По их словам, был приобретен сет изображений, в котором содержались два варианта карты Украины — с Крымом и без. В процессе верстки слой, на котором был вариант без полуострова, оказался сверху и такой вариант пошел в печать, потому что на ошибку никто не обратил внимания.

«Карта не сплошная: она состоит из двух контуров. Контур полуострова Крым разместился при копировании и переносе на слой ниже белого круга. А другой контур — расположен на слое, который выше белого круга. Дизайнер сосредоточил свое внимание на контурах, чтобы не было лишних. И к сожалению, не заметил, что объекта нет на верхнем слое», — пояснили дизайнеры.

В электронном варианте книги карту уже заменили на вариант с украинским Крымом. А вот чтобы как-то исправить ситуацию с печатной версией, автор учебника Анастасия Онатий предложила коллегам-педагогам, которые получат ее учебник, проводить на уроках флешмоб «Дорисуй Крым».

«Это досадная невнимательность, и я искренне извиняюсь за эту ошибку. Предлагаю провести флешмоб, чтобы исправить ситуацию и научить детей важности внимательности и ответственности», — отметила она.

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