Фото наслідків атаки опублікували в прес-службі обласного управління ДСНС.
«Росія знову атакує Одещину. Рятувальники ліквідували пожежі, спричинені ворожою атакою. Постраждала критична інфраструктура, пожежна частина, житловий будинок, станція технічного обслуговування автомобілів», – зазначають рятувальники.
Нагадаємо, сьогодні, 6 березня, у результаті вечірньої ворожої атаки місто Південний залишилося без світла і тепла, є перебої з водою.
За даними Одеської ОВА, під ударом дронів була цивільна та енергетична інфраструктура. Постраждало двоє осіб, один із яких госпіталізований.
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