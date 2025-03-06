Фото наслідків атаки опублікували в прес-службі обласного управління ДСНС.

«Росія знову атакує Одещину. Рятувальники ліквідували пожежі, спричинені ворожою атакою. Постраждала критична інфраструктура, пожежна частина, житловий будинок, станція технічного обслуговування автомобілів», – зазначають рятувальники.

Нагадаємо, сьогодні, 6 березня, у результаті вечірньої ворожої атаки місто Південний залишилося без світла і тепла, є перебої з водою.

За даними Одеської ОВА, під ударом дронів була цивільна та енергетична інфраструктура. Постраждало двоє осіб, один із яких госпіталізований.

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