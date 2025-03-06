Атака Пивденного 5 марта 2025
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Фото наслідків атаки опублікували в прес-службі обласного управління ДСНС.

Атака Південного 5 березня 2025-2

Атака Південного 5 березня 2025-3

Атака Південного 5 березня 2025-4

«Росія знову атакує Одещину. Рятувальники ліквідували пожежі, спричинені ворожою атакою. Постраждала критична інфраструктура, пожежна частина, житловий будинок, станція технічного обслуговування автомобілів», – зазначають рятувальники.

Атака Південного 5 березня 2025, розбите авто

Атака Південного 5 березня 2025, уламки

Атака Південного 5 березня 2025, постраждала пожежна частина

Атака Південного 5 березня 2025, розбиті вікна у пожежній частині

Нагадаємо, сьогодні, 6 березня, у результаті вечірньої ворожої атаки місто Південний залишилося без світла і тепла, є перебої з водою.

За даними Одеської ОВА, під ударом дронів була цивільна та енергетична інфраструктура. Постраждало двоє осіб, один із яких госпіталізований.

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