Як повідомив керівник Одеської ОВА Олег Кіпер, під ударом дронів була цивільна та енергетична інфраструктура Південного. Унаслідок атаки постраждали двоє людей, одну з яких госпіталізовано.

Зруйновано приватний двоповерховий будинок і пошкоджено скління адміністративної будівлі.

Також є ураження енергетичного об’єкта. Над ліквідацією наслідків працюють усі відповідні служби.

Зранку всі аварійні служби міста працюють у посиленому режимі. Співробітники поліції, ДСНС і комунальних служб вживають необхідних заходів для забезпечення безпеки та стабілізації ситуації.

У ДТЕК Одеські електромережі повідомляють, що від електропостачання відключено такі населені пункти: м. Південний, с. Кошари, с. Любопіль, с. Сичавка.

Вода жителям міста подаватиметься з 7:00 до 9:00 та з 19:00 до 21:00.

У місті функціонують пункти незламності, що розташовані у спортивно-оздоровчому комплексі «Олімп», будинку культури та приміщенні міської ради.

6 березня школи громади працюватимуть у дистанційному форматі. Дитячі садочки функціонуватимуть у режимі чергових груп.

Інформацію про відновлення електропостачання та теплопостачання буде надано пізніше після отримання даних від ДТЕК.