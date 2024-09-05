Анекдот дня: звідки гроші на авто у Рабиновича

І не забуваємо: найкращий спосіб розпочати день правильно – це зарядитись порцією доброго одеського гумору від «Одеського життя»:

У поліції:

– Рабіновичу, звідки у вас гроші на новий автомобіль?

– Я продав мотоцикл, трохи доклав і купив автомобіль.

– А мотоцикл у вас був звідки?

– Я мав велосипед, продав, трохи доклав і купив мотоцикл.

– А велосипед у вас де з’явився?

– А за велосипед я вже відсидів!

***

– Моня, а шо таке щастя?

– Це коли тобі всі заздрять, а напаскудити не можуть.

***

У квартирі Ісаака Абрамовича Гершмана пролунав телефонний дзвінок.

– Алло, це Іван Петрович Сидоров?

– Ой, ви навіть не уявляєте, наскільки ви не туди потрапили!

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