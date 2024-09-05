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Анекдот дня: звідки гроші на авто у Рабиновича

Анекдот дня: звідки гроші на авто у Рабиновича

Всім привіт та з новим днем! І давайте зустрінемо його з усмішкою та гарним настроєм. Незважаючи ні на що яу би ворог ні намагався нас «дістати». Все одно не вийде, вірно?

І не забуваємо: найкращий спосіб розпочати день правильно – це зарядитись порцією доброго одеського гумору від «Одеського життя»:

У поліції:
– Рабіновичу, звідки у вас гроші на новий автомобіль?
– Я продав мотоцикл, трохи доклав і купив автомобіль.
– А мотоцикл у вас був звідки?
– Я мав велосипед, продав, трохи доклав і купив мотоцикл.
– А велосипед у вас де з’явився?
– А за велосипед я вже відсидів!

анекдот про кольє

***
– Моня, а шо таке щастя?
– Це коли тобі всі заздрять, а напаскудити не можуть.

Моня та штори

***
У квартирі Ісаака Абрамовича Гершмана пролунав телефонний дзвінок.
– Алло, це Іван Петрович Сидоров?
– Ой, ви навіть не уявляєте, наскільки ви не туди потрапили!

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