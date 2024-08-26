Анекдот дня: Фіма не в настрої, а Зіновій Абрамович сповнений оптимізму

І сьогодні ми дізнаємося, чому Фіма не в настрої, чий син найкращий і як поживає Зіновій Абрамович:

– Фіма! Я бачу, що ти сьогодні зовсім не в настрої…

– Та… поїхали з Софочкою розлучатися… не доїхали…

– І що так?

– Розсварилися…

***

На Брайтоні сидять три літні єврейки, дивляться на дітей, що грають у дворі, і сперечаються, у кого з них найкращий син.

– Ну, звичайно, найкращий син – це мій Яша! Він такий відданий, він такий уважний, він так любить свою маму, що прилетів у гості на моє 75-річчя, привіз багато подарунків, зняв найкращий ресторан, все сплатив і ще залишив багато грошей.

– Та не – каже друга, – найкращий син – це, безумовно, мій Моня, він такий уважний, такий дбайливий, прилетів до мене на 80-річний ювілей, замовив найкращий ресторан і ще подарував мені круїз Карибським морем у каюті першого класу.

– Такі ось шо я вам скажу, дівки, – каже третя, – найкращий син – це, без жодних сумнівів, мій Ізічка! Він досі живе із мамою!

***

– Здрастуйте, Зіновію Абрамовичу! Як життя?

– На життя, звісно, ​​не вистачає. Але похорон, дякувати Богу, нам теж не по кишені.

А ще ви можете заглянути сюди: