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Анекдот дня: Фіма не в настрої, а Зіновій Абрамович сповнений оптимізму

Анекдот дня: Фіма не в настрої, а Зіновій Абрамович сповнений оптимізму

Ранок добрий! Понеділок, кажете, день важкий? Та ві шо?! Просто ви, напевно, не так його починаєте. А треба – з ранкової зарядки, чашки кави, що бадьорить, і порції одеських анекдотів від «Одеського життя».

І сьогодні ми дізнаємося, чому Фіма не в настрої, чий син найкращий і як поживає Зіновій Абрамович:

– Фіма! Я бачу, що ти сьогодні зовсім не в настрої…
– Та… поїхали з Софочкою розлучатися… не доїхали…
– І що так?
– Розсварилися…

Розлучення та подарунки

***
На Брайтоні сидять три літні єврейки, дивляться на дітей, що грають у дворі, і сперечаються, у кого з них найкращий син.
– Ну, звичайно, найкращий син – це мій Яша! Він такий відданий, він такий уважний, він так любить свою маму, що прилетів у гості на моє 75-річчя, привіз багато подарунків, зняв найкращий ресторан, все сплатив і ще залишив багато грошей.
– Та не – каже друга, – найкращий син – це, безумовно, мій Моня, він такий уважний, такий дбайливий, прилетів до мене на 80-річний ювілей, замовив найкращий ресторан і ще подарував мені круїз Карибським морем у каюті першого класу.
– Такі ось шо я вам скажу, дівки, – каже третя, – найкращий син – це, без жодних сумнівів, мій Ізічка! Він досі живе із мамою!

Мама та син

***
– Здрастуйте, Зіновію Абрамовичу! Як життя?
– На життя, звісно, ​​не вистачає. Але похорон, дякувати Богу, нам теж не по кишені.

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Редакція ПРОФІЛЬ
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