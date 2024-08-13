Анекдот дня: що таке щастя для Фіми

— Фімо, ти знаєш, шо я думаю за одруження?

— Додік, а ти одружений?

— Так.

— Тоді знаю…

*****

— Цилю, де ви пропали?! Я ж переживаю! А раптом у вас усе добре…

*****

— Фімо, а шо ти скажеш за таку мудрість: “Щасливий не той, у кого все є, а той, у кого немає нічого зайвого”?

— Моня, я з нею абсолютно згоден! Якщо з мого життя прибрати тещу, начальника і податкову інспекцію, я таки буду щасливий!

У нас є й інші анекдоти: