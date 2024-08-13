Анекдот дня: що таке щастя для Фіми

Доброго ранку, читачі! Новий день настав, і ми раді запропонувати вам порцію свіжих і кумедних анекдотів. Почніть ранок з гарного сміху і заряджайтеся позитивом на весь день! Читайте, смійтеся і насолоджуйтеся!
— Фімо, ти знаєш, шо я думаю за одруження?
— Додік, а ти одружений?
— Так.
— Тоді знаю…
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— Цилю, де ви пропали?! Я ж переживаю! А раптом у вас усе добре…
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— Фімо, а шо ти скажеш за таку мудрість: “Щасливий не той, у кого все є, а той, у кого немає нічого зайвого”?
— Моня, я з нею абсолютно згоден! Якщо з мого життя прибрати тещу, начальника і податкову інспекцію, я таки буду щасливий!
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