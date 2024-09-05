Новости Одессы и Одесской области

Анекдот дня: откуда деньги на авто у Рабиновича

Анекдот дня: откуда деньги на авто у Рабиновича

Всем привет и с новым днем! И давайте встретим его с улыбкой и хорошим настроением. Несмотря и невзирая, как бы ни враг нас «достать». Все равно не выйдет, верно?

И не забываем: лучший способ начать день правильно – это зарядиться порцией доброго одесского юмора от «Одесской жизни»:

В полиции:
– Рабинович, откуда у вас деньги на новый автомобиль?
– Я продал мотоцикл, немножко доложил и купил автомобиль.
– А мотоцикл у вас был откуда?
– Я имел велосипед, продал, немножко доложил и купил мотоцикл.
– А велосипед у вас откуда появился?
– А за велосипед я уже отсидел!

анекдот про колье

***
– Моня, а шо такое счастье?
– Это когда тебе все завидуют, а нагадить не могут.

Моня и шторы

***
В квартире Исаака Абрамовича Гершмана раздался телефонный звонок.
– Алло, это Иван Петрович Сидоров?
– Ой, вы таки даже не представляете, насколько вы не туда попали!

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Редакция ПРОФИЛЬ
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