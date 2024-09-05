Анекдот дня: откуда деньги на авто у Рабиновича

И не забываем: лучший способ начать день правильно – это зарядиться порцией доброго одесского юмора от «Одесской жизни»:

В полиции:

– Рабинович, откуда у вас деньги на новый автомобиль?

– Я продал мотоцикл, немножко доложил и купил автомобиль.

– А мотоцикл у вас был откуда?

– Я имел велосипед, продал, немножко доложил и купил мотоцикл.

– А велосипед у вас откуда появился?

– А за велосипед я уже отсидел!

***

– Моня, а шо такое счастье?

– Это когда тебе все завидуют, а нагадить не могут.

***

В квартире Исаака Абрамовича Гершмана раздался телефонный звонок.

– Алло, это Иван Петрович Сидоров?

– Ой, вы таки даже не представляете, насколько вы не туда попали!

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