Анекдот дня: откуда деньги на авто у Рабиновича

Всем привет и с новым днем! И давайте встретим его с улыбкой и хорошим настроением. Несмотря и невзирая, как бы ни враг нас «достать». Все равно не выйдет, верно?
И не забываем: лучший способ начать день правильно – это зарядиться порцией доброго одесского юмора от «Одесской жизни»:
В полиции:
– Рабинович, откуда у вас деньги на новый автомобиль?
– Я продал мотоцикл, немножко доложил и купил автомобиль.
– А мотоцикл у вас был откуда?
– Я имел велосипед, продал, немножко доложил и купил мотоцикл.
– А велосипед у вас откуда появился?
– А за велосипед я уже отсидел!
***
– Моня, а шо такое счастье?
– Это когда тебе все завидуют, а нагадить не могут.
***
В квартире Исаака Абрамовича Гершмана раздался телефонный звонок.
– Алло, это Иван Петрович Сидоров?
– Ой, вы таки даже не представляете, насколько вы не туда попали!
Читайте и другие наши анекдоты: