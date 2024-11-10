Анекдот дня, на що скаржиться Сема своїй мамі

Ну а якщо настрій зранку у вас таки не дуже й недільний ранок «не задався», давайте терміново це виправляти! Почніть день на позитиві з новою цікавою історією від «Одеського життя».

І сьогодні ми дізнаємося, чим схвильована одеситка Лара, адже не дарма ж вона наважилася зателефонувати до своєї свекрухи?

– Але! Мамо! До вас пішов Сема, спитати за ваше здоров’я.

– Та шо, низзя було подзвонити?

– Він сто відсотків пішов на мене скаржитися. А телефоном скаржитися низзя, я ж все почую.

– Від адієт. Скаржитися на рідну дружину.

– Так, мамо… не перебивайте. Я вам там тормозок зібрала, їжте на здоров’я. Все, що Сема скаже, все запам’ятовуйте.

– Та шо я, зовсім, я краще запишу.

– Але! Лара? Слухай сюди. Сема пішов додому. Дякую, дуже смачні сирники, тока треба класти ложку манки. Дуже смачна риба, тока до кляру треба додати дві ложки кефіру. Дуже смачні котлетки, тока треба додати до фаршу ложку вершкового масла. Так. Аааа! Список. Ти тока не хвилюйся. Значить, Семе не подобається, як ти гладиш його бруки. Так я сказала, що якщо не подобається, то нехай гладить сам. Семі не подобається, як ти смажиш яєчню. Жовток рідкий.

– Та я намагаюся, але коли жовток уже готовий, вона у міня підгоряє.

– Та то фігня. Роби менше вогонь та накривай кришкою. Тааак, шо ще? Аааа. Дуже крупно ріжеш олів’є. Лара! Ти шо… сама ріжеш олів’є? Здрастуйте. А шо твій чоловік тоді вдома робить? Він шо там, для меблів? Бери його із собою на кухню і нехай усе ріже сам. Адієт. Лара, ти чуєш? Тока сильно гострий ніж йому не давай, поріжеться. Тиждень чергування на кухні, і він їстиме все поспіль. Недоварене, недосмажене, недосолене. І взагалі… гаряче сирим не буває. Лара! Не боїсь. Чи не реви. Ми його навчимо Батьківщину любити. Ларочко, дитинко запам’ятай… у тебе найкраща свекруха у світі. І найкращий у світі чоловік. Адієт.

Марина Гарник

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