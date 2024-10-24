Анекдот дня: як батьки Моню до самостійності привчали

***

Як батьки привчали Моню до самостійності?

Спочатку він, приходячи зі школи додому, бачив записку:

– Сосиски на столі.

Наступного разу:

– Сосиски у каструлі на плиті, розігрій.

Потім:

– Сосиски у холодильнику. Звари.

Потім:

– Сосиски у магазині. Гроші на столі. Сходи, купи та звари.

Остання записка гласила:

– Сосиски у магазині. Гроші на роботі!

***

Йося скаржиться своєму дідові:

– Дідусю, тільки що двоє хуліганів відібрали у мене всі гроші!

– Нічого, онучку. Гроші повернутися у сім разів більше.

– Як це?

– Нині вони це відзначать. Потім поб’ються. Потім підбивають один одному зуби і прийдуть їх вставляти до мене!

***

– Слухай, Сара. Коли наш сусід Хаймович змінив собі меблі, ми також купили новий гарнітур, – каже Абрам дружині. Щойно він привіз новий телевізор із великим екраном, ти змусила мене зробити те саме. Згадай, у що обійшлася нова машина, яку ми купили через нього! Ну та Бог із ним. Але я не знаю, що робити зараз?

– А що, у Хаймовича знову нова покупка?

– Ні, люба! У нього нова дружина.

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