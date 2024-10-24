Анекдот дня: як батьки Моню до самостійності привчали

Доброго ранку, безжурні одесити! Категорично радимо не сумувати і почати день на позитиві (тим більше, що до вихідних рукою подати). Тож набираємося сил, заряджаємося кавою, що бадьорить, – і… Стоп-стоп! А порцію анекдотів від «Одеського життя» почитати?.. Ось те-то ж – і тепер уже чудовий настрій і заряд бадьорості на весь день вам таки гарантовані!
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Як батьки привчали Моню до самостійності?
Спочатку він, приходячи зі школи додому, бачив записку:
– Сосиски на столі.
Наступного разу:
– Сосиски у каструлі на плиті, розігрій.
Потім:
– Сосиски у холодильнику. Звари.
Потім:
– Сосиски у магазині. Гроші на столі. Сходи, купи та звари.
Остання записка гласила:
– Сосиски у магазині. Гроші на роботі!
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Йося скаржиться своєму дідові:
– Дідусю, тільки що двоє хуліганів відібрали у мене всі гроші!
– Нічого, онучку. Гроші повернутися у сім разів більше.
– Як це?
– Нині вони це відзначать. Потім поб’ються. Потім підбивають один одному зуби і прийдуть їх вставляти до мене!
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– Слухай, Сара. Коли наш сусід Хаймович змінив собі меблі, ми також купили новий гарнітур, – каже Абрам дружині. Щойно він привіз новий телевізор із великим екраном, ти змусила мене зробити те саме. Згадай, у що обійшлася нова машина, яку ми купили через нього! Ну та Бог із ним. Але я не знаю, що робити зараз?
– А що, у Хаймовича знову нова покупка?
– Ні, люба! У нього нова дружина.
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