Анекдот дня: чому Сьомочка не син, а золото

В одеській маршрутці розмовляють два школярі:

— Фімо, у нас уроку музики не буде.

— А чому?

— Учителька в декрет пішла.

— Таки догралася…

Розмова в одеському салоні зв’язку «Водафон»:

— Ви на «Київстар» кладете?

— Постійно!

Одеський дворик:

— Сьомочка йди їсти!

— Я вже поїв у Павлика!

— Ой! Це не син, а золото!

У нас є й інші анекдоти: