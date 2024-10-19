Анекдот дня: чому Сьомочка не син, а золото

Доброго ранку, друзі! Почніть свій день з посмішки — ми підготували для вас свіжу порцію анекдотів. Гарний настрій і позитив гарантовані! Читайте і насолоджуйтеся!
В одеській маршрутці розмовляють два школярі:
— Фімо, у нас уроку музики не буде.
— А чому?
— Учителька в декрет пішла.
— Таки догралася…
Розмова в одеському салоні зв’язку «Водафон»:
— Ви на «Київстар» кладете?
— Постійно!
Одеський дворик:
— Сьомочка йди їсти!
— Я вже поїв у Павлика!
— Ой! Це не син, а золото!
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