Анекдот дня: яким місцем думає Ізя

Одеса, ательє…

– Що будемо шити?

– Сукню!

– Талія та бюст – свої, чи наші?

***

Одеса. Дзвінок у двері.

Господар відкриває, перед ним стоїть огрядна дама в пляжному сарафані.

– Здрастуйте! Скажіть, це ви громадянин Іванов, що врятував учора на Ланжероні хлопчика Сему, який тонув?

– Так, це я!

– Слухайте, де його кепочка?

***

– Софа, я тут грішною справою подумав…

– Ізя, головою треба було думати!

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