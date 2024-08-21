Новини Одеси та Одеської області

Анекдот дня: яким місцем думає Ізя

Анекдот дня: яким місцем думає Ізя

Ранок добрий! Ну, або шаломчик (це вже кому як)! Ніч минула спокійно? Настрій бойовий?.. Якщо таки так, то нехай таки будеш, а якщо все ж таки ні, але пропонуємо підзарядитися порцією одеського гумору. Втім, ця порція не завадить нікому. Отже, читайте наші анекдоти, посміхайтеся, смійтеся та радійте!

Одеса, ательє…
– Що будемо шити?
– Сукню!
– Талія та бюст – свої, чи наші?

Одеський кравець

***
Одеса. Дзвінок у двері.
Господар відкриває, перед ним стоїть огрядна дама в пляжному сарафані.
– Здрастуйте! Скажіть, це ви громадянин Іванов, що врятував учора на Ланжероні хлопчика Сему, який тонув?
– Так, це я!
– Слухайте, де його кепочка?

Мойша та чечітка

***
– Софа, я тут грішною справою подумав…
– Ізя, головою треба було думати!

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