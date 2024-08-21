Анекдот дня: каким местом думает Изя

Утро доброе! Ну, или шаломчик (это уж кому как)! Ночь прошла спокойно? Настроение боевое?.. Если таки да, то пусть таки и будеи, а если все же нет, но предлагаем подзарядиться порцией одесского юмора. Впрочем, эта порция не помешает никому. Итак, читайте наши анекдоты, улыбайтесь, смейтесь и радуйтесь!
Одесса, ателье…
– Шо будем шить?
– Платье!
– Талия и бюст – свои, или наши?
***
Одесса. Звонок в дверь.
Хозяин открывает, перед ним стоит дородная дама в пляжном сарафане.
– Здравствуйте! Скажите, это ви гражданин Иванов, шо спас вчера на Ланжероне мальчика Сёму, который тонул?
– Да, это я!
– Слушайте, где его кэпочка?
***
– Софа, я тут грешным делом подумал…
– Изя, головой надо было думать!…
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