Анекдот дня: каким местом думает Изя

Одесса, ателье…

– Шо будем шить?

– Платье!

– Талия и бюст – свои, или наши?

***

Одесса. Звонок в дверь.

Хозяин открывает, перед ним стоит дородная дама в пляжном сарафане.

– Здравствуйте! Скажите, это ви гражданин Иванов, шо спас вчера на Ланжероне мальчика Сёму, который тонул?

– Да, это я!

– Слушайте, где его кэпочка?

***

– Софа, я тут грешным делом подумал…

– Изя, головой надо было думать!…

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