Анекдот дня: як одеський депутат здивував пенсіонерку

…Так, є за що лаяти наших депутатів, але одним з них літня одеситка, судячи з усього, залишилася дуже задоволена. А ось Сара дуже невдоволена. Причому не лише своєю старою… (або не зовсім) сусідкою…

***

Одеситка-пенсіонерка мадам Марік із подивом розглядала вміст пакету допомоги від депутата. Червона та чорна ікра, сирокопчена ковбаса, хамон та балик, французький сир, фрукти, сьомга та омари, коньяк, шампанське та текіла.

А в цей же час дружина депутата з не меншим здивуванням розглядала пакет, привезений чоловіком додому на вечерю. Пачка цукру, пляшка олії, кілограм пшона та банку кільки в томаті…

***

Сваряться дві одеситки.

– Ах, ти стара повія!

Друга, дуже ображено:

– Сара! Я тебе не розумію, до чого тут вік?!

***

Сара з Абрамом збираються в гості.

Сара:

– Якби ти тільки знав, любий, як мені не хочеться йти до Абрамовичів!

– Що ти! – обізвався Абрам. – Ти тільки уяви собі, як вони зрадіють, якщо ми не прийдемо.

– Так, ти маєш рацію. Треба йти…

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