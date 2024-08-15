Анекдот дня: як одеський депутат здивував пенсіонерку

Ранок добрий, одесити! І нехай воно, та й увесь день буде винятково добрим і позитивним, незважаючи й попри все! І давайте почнемо цей день і традиційної порції доброго одеського гумору.
…Так, є за що лаяти наших депутатів, але одним з них літня одеситка, судячи з усього, залишилася дуже задоволена. А ось Сара дуже невдоволена. Причому не лише своєю старою… (або не зовсім) сусідкою…
***
Одеситка-пенсіонерка мадам Марік із подивом розглядала вміст пакету допомоги від депутата. Червона та чорна ікра, сирокопчена ковбаса, хамон та балик, французький сир, фрукти, сьомга та омари, коньяк, шампанське та текіла.
А в цей же час дружина депутата з не меншим здивуванням розглядала пакет, привезений чоловіком додому на вечерю. Пачка цукру, пляшка олії, кілограм пшона та банку кільки в томаті…
***
Сваряться дві одеситки.
– Ах, ти стара повія!
Друга, дуже ображено:
– Сара! Я тебе не розумію, до чого тут вік?!
***
Сара з Абрамом збираються в гості.
Сара:
– Якби ти тільки знав, любий, як мені не хочеться йти до Абрамовичів!
– Що ти! – обізвався Абрам. – Ти тільки уяви собі, як вони зрадіють, якщо ми не прийдемо.
– Так, ти маєш рацію. Треба йти…
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