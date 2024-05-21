Анекдот дня: який Яша подарунок від дружини хоче

Всім доброго ранку! Новий день уже настав і ми традиційно приготували добірку свіжих анекдотів, які піднімуть настрій і змусять посміхнутися до вух! Читайте, смійтеся і починайте свій день із гумором!
Дружина запитує Яшу Рабіновича:
— Яшо, підкажи, шо такого подарувати до твого дня народження?
— Сарочка! Таки на один вечір прикинься глухонімою…
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— Софочко! Закінчується такий важкий, такий важкий рік. Новий рік треба зустрічати з чистою душею, тому я хочу в тебе запитати!
— Шо таке, Фімо?! Запитуй!
— От зізнайся мені чесно, Софочко! Цього року ти мені зраджувала? Ну, хоча б у думках?
— У думках? Ні, не зраджувала!
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— Жоро! Ти ж сказав, шо сьогодні йдеш на похорон Цукерберга?!
— Та ні, їх перенесли на четвер…
— Таки шо, йому стало краще?
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