Анекдот дня: який Яша подарунок від дружини хоче

Дружина запитує Яшу Рабіновича:

— Яшо, підкажи, шо такого подарувати до твого дня народження?

— Сарочка! Таки на один вечір прикинься глухонімою…

*****

— Софочко! Закінчується такий важкий, такий важкий рік. Новий рік треба зустрічати з чистою душею, тому я хочу в тебе запитати!

— Шо таке, Фімо?! Запитуй!

— От зізнайся мені чесно, Софочко! Цього року ти мені зраджувала? Ну, хоча б у думках?

— У думках? Ні, не зраджувала!

*****

— Жоро! Ти ж сказав, шо сьогодні йдеш на похорон Цукерберга?!

— Та ні, їх перенесли на четвер…

— Таки шо, йому стало краще?

У нас є й інші анекдоти: