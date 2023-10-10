Анекдот дня: скільки років Сарочці?

Ранок добрий, безжурні одесити! Нагадуємо, що гумор у нинішній складний час – наше все. А вже блискучий одеський гумор – тим паче. І найкращий спосіб розпочати день на позитиві – це почитати свіжу порцію одеських анекдотів від «Одеського життя».
А ще побажаємо вам сьогодні, незважаючи на всілякі життєві «негаразди», завжди залишатися молодими, не тілом, так душею. І давайте дізнаємося, скільки років нашій старій (ой, тобто, звичайно, завжди юній!) знайомій Сарочці:
– Сарочка, послухайте, скільки вам років?
– Я нещодавно підійшла до тридцяти.
– Ох, і шо вас так затримало в дорозі?
Хочете ще більше одеського гумору? Такі вам сюди:
- Софочка прекрасна, як…;
- Сара зустріла коханку чоловіка;
- Яким спортом займається чоловік Сарочки?
- Що будує Роза Львівна?
- Розмовляють дві одеситки.