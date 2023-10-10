Анекдот дня: скільки років Сарочці?

А ще побажаємо вам сьогодні, незважаючи на всілякі життєві «негаразди», завжди залишатися молодими, не тілом, так душею. І давайте дізнаємося, скільки років нашій старій (ой, тобто, звичайно, завжди юній!) знайомій Сарочці:

– Сарочка, послухайте, скільки вам років?

– Я нещодавно підійшла до тридцяти.

– Ох, і шо вас так затримало в дорозі?

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