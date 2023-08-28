Анекдот дня: чому такий щасливий Боря?

Доброго ранку, Одесо! Ну що – добре вихідний провели, продуктивно та без надмірностей? Тож нехай такий же продуктивний буде і наступний тиждень! А ваші улюблені та близькі люди вас тільки радують та роблять щасливими.
І сьогодні ми дізнаємося про причину сімейного щастя одесита Борі:
Боря почував себе щасливим: у його Сарочки була алергія на квіти, парфуми та хутро…
У нас є інші анекдоти:
- Що потрібно для щастя в подружньому житті?
- Фіма їде на курорт без дружини;
- Фіма, Ріва та право вибору;
- Яша, Йосик та красуня з Дерибасівськiй;
- Кому призначений букет квітів від Борі?