Анекдот дня: чому такий щасливий Боря?

Доброго ранку, Одесо! Ну що – добре вихідний провели, продуктивно та без надмірностей? Тож нехай такий же продуктивний буде і наступний тиждень! А ваші улюблені та близькі люди вас тільки радують та роблять щасливими.

І сьогодні ми дізнаємося про причину сімейного щастя одесита Борі:

Боря почував себе щасливим: у його Сарочки була алергія на квіти, парфуми та хутро…

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