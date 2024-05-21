Анекдот дня: какой Яша подарок от жены хочет

Всем доброе утро! Новый день уже настал и мы традиционно приготовили подборку свежих анекдотов, которые поднимут настроение и заставят улыбнуться до ушей! Читайте, смейтесь и начинайте свой день с юмором!
Жена спрашивает Яшу Рабиновича:
— Яша, подскажи, шо такого подарить к твоему дню рождения?
— Сарочка! Таки на один вечер прикинься глухонемой…
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— Софочка! Заканчивается такой трудный, такой тяжёлый год. Новый год надо встречать с чистой душой, поэтому я хочу у тебя спросить!
— Шо такое, Фима?! Спрашивай!
— Вот признайся мне честно, Софочка! В этом году ты мне изменяла? Ну, хотя бы в мыслях?
— В мыслях?.. Нет, не изменяла!
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— Жора! Ты же сказал, шо седня идешь на похороны Цукерберга?!
— Та не, их перенесли на четверг…
— Таки шо, ему стало лучше?
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