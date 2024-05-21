Анекдот дня: какой Яша подарок от жены хочет

Жена спрашивает Яшу Рабиновича:

— Яша, подскажи, шо такого подарить к твоему дню рождения?

— Сарочка! Таки на один вечер прикинься глухонемой…

*****

— Софочка! Заканчивается такой трудный, такой тяжёлый год. Новый год надо встречать с чистой душой, поэтому я хочу у тебя спросить!

— Шо такое, Фима?! Спрашивай!

— Вот признайся мне честно, Софочка! В этом году ты мне изменяла? Ну, хотя бы в мыслях?

— В мыслях?.. Нет, не изменяла!

*****

— Жора! Ты же сказал, шо седня идешь на похороны Цукерберга?!

— Та не, их перенесли на четверг…

— Таки шо, ему стало лучше?

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